. Захарова уличила Великобританию в лицемерии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Захарова уличила Великобританию в лицемерии

Захарова уличила Великобританию в лицемерииЗахарова уличила Великобританию в лицемерии после удара ВСУ по Севастополю

Поведение Великобритании является преступным лицемерием. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова уличила власти страны в том, что их представители возлагают цветы к Соловецкому камню, символу репрессий в СССР, на фоне участия их военных специалистов в подготовке удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю.

«Преступное лицемерие. Во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий», — написала она.

Об атаке Вооруженных сил Украины, совершенной с помощью беспилотников, стало известно утром 29 октября. В российском Министерстве обороны заявили о причастности Лондона к этой атаке — представитель ведомства генерал-лейтенант Конашенков сообщил, что британские военспецы готовили ВСУ к этому удару.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Рыжая из "Ранеток" раскрыла диагноз особенной дочери. Аналогичный - у Тириона из "Игры престолов"
Рыжая из "Ранеток" раскрыла диагноз особенной дочери.
Власти Запорожья сообщили о получаемых сотрудниками ЗАЭС угрозах
Власти Запорожья сообщили о получаемых сотрудниками ЗАЭС угрозах
Захарова уличила Великобританию в лицемерии
Захарова уличила Великобританию в лицемерии
Generation Zero из Game Pass получает большое бесплатное обновление Dark Skies
Generation Zero из Game Pass получает большое бесплатное обновление
В США попросили объяснить причину отправки войск в Европу
В США попросили объяснить причину отправки войск в Европу
Ждать ли в скором времени ненастье, можно узнать из примет и поверий на 30 октября 2022 года
Ждать ли в скором времени ненастье, можно узнать из примет и поверий
Егору Криду было хорошо, когда он доводил Нюшу до слез
Егору Криду было хорошо, когда он доводил Нюшу до слез
Ксения Собчак бросила сына на родственников
Ксения Собчак бросила сына на родственников
Максим из-за плохого самочувствия отменила концерт
Максим из-за плохого самочувствия отменила концерт
Яна Поплавская возмущена, что Ксению Собчак не накажут
Яна Поплавская возмущена, что Ксению Собчак не накажут
Игорь Петренко странно высказался о долгах перед Екатериной Климовой
Игорь Петренко странно высказался о долгах перед Екатериной Климовой
Постпред России при ООН осудил осквернение православной церкви в Женеве
Постпред России при ООН осудил осквернение православной церкви в

Топ на сегодня

Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с друзьями
Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с
Электрика за 20 тысяч
Электрика за 20 тысяч
Особенности эксплуатации экструзионно-выдувного оборудования
Особенности эксплуатации экструзионно-выдувного оборудования
Известный комик рассказал об удивившей его после переезда в Москву вещи
Известный комик рассказал об удивившей его после переезда в Москву
Константина Богомолова разносят в пух и прах, считает Семчев
Константина Богомолова разносят в пух и прах, считает Семчев

Еще по теме

Западные дипломаты почтили память жертв политических репрессий в СССР
Захарова ответила на обвинения МИД Франции в атаке на сирийскую школу
МИД РФ: хакерская атака была осуществлена на старый сайт ведомства
Захарова уличила Польшу в «шаромыжничестве» после желания репараций от России