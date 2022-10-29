. Законы, вступающие в силу с 30 октября

В него включена деятельность, связанная с разработкой и созданием автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок, баз данных, входящих в ее состав, информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу указанной системы, а также с осуществлением хозяйствующим субъектом функций ее оператора.

Отдельные положения Федерального закона от 15 апреля 2022 года №92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Установлено, что подготовка и согласование проекта схемы осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы территориального планирования. При наличии сведений, которые составляют государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, подготовка, согласование и опубликование таких проектов осуществляется с соблюдением требований российского законодательства о государственной тайне и служебной информации ограниченного распространения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2022 года № 1881 «О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2008 г. № 198»