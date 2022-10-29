. Ждать ли в скором времени ненастье, можно узнать из примет и поверий на 30 октября 2022 года

Православные верующие 30 октября 2022 года чтут память пророка Осия, который является первым из двенадцати младших пророков. С этим днем связано большое количество обычаев, традиций и примет, которые могут многое рассказать о том, какой будет погода.

Какие обычаи и традиции есть в день Осия Колесника, 30 октября

Во времена жизни святого Осия многие люди обращались в язычество, и благодаря мудрым наставлениям пророка Осия они вновь обращались к вере. На протяжении более 60 лет Осий провел в пророческом служении. Дожил пророк до глубокой старости.

У народа день почтения памяти святого ассоциировался со сменой летне-осеннего транспорта на зимний, то есть сани. Именно из-за этого в народе день получил название Осий Колесник.





В давние времена люди, которые жили в деревнях и селах, в этот день начинали подготавливать сани к зимнему периоду, а телеги приводить в порядок и ставить в сарай на зиму.

Скрип колеса на телеге мог подсказать крестьянину, какой будет урожай в следующем году, и если никаких посторонних звуков нет, то он будет прекрасным. Раньше в этот день нельзя было мыться, но причина такого запрета в былые времена, неизвестна.

Будет ли в ближайшее время погода ненастной, можно узнать из примет и поверий на 30 октября 2022 года

Раньше у людей не было современного оборудования, чтобы понять, какую ждать погоду в ближайшее время, и поэтому раньше было принято внимательно наблюдать за любыми природными изменениями, чтобы понять, какой будет погода в определенный период времени.





Из примет и поверий на 30 октября о погоде можно узнать следующее:

если в этот день кошка спит достаточно крепко, то будет стоять теплая погода;

можно ждать дождь, если гусь, живущий дома, размахивает крыльями;

непогода будет в том случае, если рыбки выскакивают из аквариума;

в скором времени будет буря, если во время захода солнца оно окружено кругом белого, сиреневого или черного цвета;

ненастной погода будет в том случае, если небо чистое, но возле солнца появился непонятный круг;

погода будет дождливой, если небо заволокло тучами;

если на протяжении трех вечеров один рог ночного светила длиннее другого, то на протяжении семи дней, а то и 30 будет идти дождь;

погода порадует теплом и солнцем, если луна на небе яркая;

погода будет ветреной, если ночное светило с красным отливом;

похолодает в том случае, если месяц белого цвета и словно блестит;

вьюгу можно ждать в том случае, если звезд на небе мало.

Человек, который рождается 30 октября, целеустремлен и организован, а благодаря лидерским качествам может быстро и надежно организовать работу большого коллектива.