. Жена Константина Ивлева призналась, что не любила себя
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Жена Константина Ивлева призналась, что не любила себя

Жена Константина Ивлева призналась, что не любила себя
Супруга шеф-повара Константина Ивлева рассказала о своих комплексах.   Избранница 48-летнего ведущего шоу «На ножах» счастлива в браке. Валерия стала матерью в апреле и заботится о маленькой дочери Нике. Несмотря на непростую беременность, Куденкова быстро пришла в форму. Она поддерживает супруга, регулярно занимается спортом и заранее расписывает свои планы. Сегодня Валерия рассказала, что не всегда была уверена в собственных силах. «Я некрасивая и ничего не смогу... Так я думала про себя до 24-25 лет. Но сейчас всё совсем иначе – я люблю себя, всегда чувствую себя уверенной и ни с кем себя не сравниваю! Но чтобы прийти к этому, мне пришлось проделать огромную работу над собой», — объяснила Куденкова. По словам блогерши, она не только тренируется, следит за питанием и качественно ухаживает за телом, но и работает с внутренним состоянием и мышлением. Популярная девушка посещает психотерапевта и сама изучает психологическую литературу. Молодая мать считает, что без всего этого не стала бы тем человеком, которым сейчас является. «Я очень рада, что в той маленькой девочке из небольшого города Тамань всегда находились силы, энергия и мотивация тянуться к лучшей жизни и к своим мечтам! Я смогла, а значит, и вы сможете. В нашей жизни нет ничего невозможного! Есть только маленькие трудности», — заверила Куденкова.
Она призвала девушек изменить мнение о себе в лучшую сторону. По мнению Валерии, лучший способ повысить самооценку – постоянно саморазвиваться. Выпускница МГУ считает, что каждая женщина достойна лучшего. «И если вы чувствуете себя некрасивой, толстой или недостаточно богатой, забудьте про это! Поверьте в себя и в свою уникальность — и уже сейчас начинайте работать над собой!» — отметила Куденкова. Тем не менее, некоторые фолловеры возразили ей. Подписчики посчитали, что главное достижение в жизни Валерии – брак с телеведущим. После этого судьба блогерши кардинально изменилась, упомянули они. «Без Кости Ивлева тебя никто бы не знал. Знай это всю свою жизнь. И типа за красоту свою и уверенность ему спасибо говори», «Удачно вышли замуж, и он вас сделал! Отчасти это правда, без обид! Вас до этого никто не знал! И, думаю, с ним вы стали более уверенной в себе, и статусней, ну честно вот прямо», — написали пользователи Сети. Валерия ответила им, что у каждого есть выбор, а без любви и уверенности у нее не появился бы такой мужчина. Супруга шеф-повара Константина Ивлева рассказала о своих комплексах.   Избранница 48-летнего ведущего шоу «На ножах» счастлива в браке. Валерия стала матерью в апреле и заботится о маленькой дочери Нике. Несмотря на непростую беременность, Куденкова быстро пришла в форму. Она поддерживает супруга, регулярно занимается спортом и заранее расписывает свои планы. Сегодня Валерия рассказала, что не всегда была уверена в собственных силах. «Я некрасивая и ничего не смогу... Так я думала про себя до 24-25 лет. Но сейчас всё совсем иначе – я люблю себя, всегда чувствую себя уверенной и ни с кем себя не сравниваю! Но чтобы прийти к этому, мне пришлось проделать огромную работу над собой», — объяснила Куденкова. По словам блогерши, она не только тренируется, следит за питанием и качественно ухаживает за телом, но и работает с внутренним состоянием и мышлением. Популярная девушка посещает психотерапевта и сама изучает психологическую литературу. Молодая мать считает, что без всего этого не стала бы тем человеком, которым сейчас является. «Я очень рада, что в той маленькой девочке из небольшого города Тамань всегда находились силы, энергия и мотивация тянуться к лучшей жизни и к своим мечтам! Я смогла, а значит, и вы сможете. В нашей жизни нет ничего невозможного! Есть только маленькие трудности», — заверила Куденкова. Она призвала девушек изменить мнение о себе в лучшую сторону. По мнению Валерии, лучший способ повысить самооценку – постоянно саморазвиваться. Выпускница МГУ считает, что каждая женщина достойна лучшего. «И если вы чувствуете себя некрасивой, толстой или недостаточно богатой, забудьте про это! Поверьте в себя и в свою уникальность — и уже сейчас начинайте работать над собой!» — отметила Куденкова. Тем не менее, некоторые фолловеры возразили ей. Подписчики посчитали, что главное достижение в жизни Валерии – брак с телеведущим. После этого судьба блогерши кардинально изменилась, упомянули они. «Без Кости Ивлева тебя никто бы не знал. Знай это всю свою жизнь. И типа за красоту свою и уверенность ему спасибо говори», «Удачно вышли замуж, и он вас сделал! Отчасти это правда, без обид! Вас до этого никто не знал! И, думаю, с ним вы стали более уверенной в себе, и статусней, ну честно вот прямо», — написали пользователи Сети. Валерия ответила им, что у каждого есть выбор, а без любви и уверенности у нее не появился бы такой мужчина.
# Шоу-бизнес Ивлев Константин
По материалам: z-aya

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