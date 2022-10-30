17 человек, которые не стали обращаться к профессиональным парикмахерам и сами сделали себе крутые причёски
Найти своего парикмахера — это что-то связанное с огромной удачей, магией с жертвоприношениями и прокачанной кармой. В общем, не лёгкое это дело. Именно поэтому многие люди не спешат в парикмахерские салоны, но красивыми быть-то хочется. Наши сегодняшние герои не побоялись рискнуть и сделали себе сами классные причёски, стрижки и окрашивания. Да такие классные, что впору к ним самим записываться, как к первоклассным мастерам!
Я посмотрела видео Брэда Мондо и решила сделать себе чёлку
Я сама подстригла и покрасила себе волосы
Мама говорит, что мне не очень идёт чёрный цвет и вот такая стрижка, но мне нравится, как получилось! Как считаете?
Я сама подстриглась и покрасила кончики в оранжевый цвет к Хэллоуину
Это заняло около 16 часов, но я очень горжусь собой
Сделала эту зелёную комбинацию
Думаю, убойно выглядит.
Я самостоятельно постригла, осветлила и уложила волосы
Очень горжусь собой!
Я первый раз в жизни подстриглась сама
Я очень нервничала, но всё прошло хорошо.
Я подстригла и покрасила волосы сама
И ни о чём не жалею (в этот раз)!
Впервые использовала блестящие шпильки для праздничной прически
Не идеально, конечно, но я очень довольна результатом.
Впервые самостоятельно покрасилась, не идеально, но я горжусь собой
Подстригла, покрасила и уложила сама!
Розово-золотой балаяж на весну/лето своими руками
Всё лучше самостоятельно ставлю свой ирокез
Ещё не совсем идеально, но прогресс уже заметен.
Цветовая комбинация, которую я сделала, просто убийственная
Я самостоятельно побрил голову
Это не итоговый вариант, надо доделать.
Я сделала это сама, и я так счастлива!
Я сама осветлила пряди
Но если вы всё же доверяете свои волосы парикмахерам и готовы к экспериментам, то вот тут вы можете вдохновиться до самых кончиков! 🙂