. 17 человек, которые не стали обращаться к профессиональным парикмахерам и сами сделали себе крутые причёски
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17 человек, которые не стали обращаться к профессиональным парикмахерам и сами сделали себе крутые причёски

17 человек, которые не стали обращаться к профессиональным парикмахерам и сами сделали себе крутые причёски

Найти своего парикмахера — это что-то связанное с огромной удачей, магией с жертвоприношениями и прокачанной кармой. В общем, не лёгкое это дело. Именно поэтому многие люди не спешат в парикмахерские салоны, но красивыми быть-то хочется. Наши сегодняшние герои не побоялись рискнуть и сделали себе сами классные причёски, стрижки и окрашивания. Да такие классные, что впору к ним самим записываться, как к первоклассным мастерам!

Я посмотрела видео Брэда Мондо и решила сделать себе чёлку

Я сама подстригла и покрасила себе волосы

Мама говорит, что мне не очень идёт чёрный цвет и вот такая стрижка, но мне нравится, как получилось! Как считаете?

Я сама подстриглась и покрасила кончики в оранжевый цвет к Хэллоуину

Это заняло около 16 часов, но я очень горжусь собой

Сделала эту зелёную комбинацию

Думаю, убойно выглядит.

Я самостоятельно постригла, осветлила и уложила волосы

Очень горжусь собой!

Я первый раз в жизни подстриглась сама

Я очень нервничала, но всё прошло хорошо.

Я подстригла и покрасила волосы сама

И ни о чём не жалею (в этот раз)!

Впервые использовала блестящие шпильки для праздничной прически

Не идеально, конечно, но я очень довольна результатом.

Впервые самостоятельно покрасилась, не идеально, но я горжусь собой

Подстригла, покрасила и уложила сама!

Розово-золотой балаяж на весну/лето своими руками

Всё лучше самостоятельно ставлю свой ирокез

Ещё не совсем идеально, но прогресс уже заметен.

Цветовая комбинация, которую я сделала, просто убийственная

Я самостоятельно побрил голову

Это не итоговый вариант, надо доделать.

Я сделала это сама, и я так счастлива!

Я сама осветлила пряди

Но если вы всё же доверяете свои волосы парикмахерам и готовы к экспериментам, то вот тут вы можете вдохновиться до самых кончиков! 🙂

# Интересное
По материалам: twizz

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