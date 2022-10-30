. 20 железобетонных причин, почему не стоит слушать тех, кто отговаривает вас от татуировки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 20 железобетонных причин, почему не стоит слушать тех, кто отговаривает вас от татуировки

20 железобетонных причин, почему не стоит слушать тех, кто отговаривает вас от татуировки

20 железобетонных причин, почему не стоит слушать тех, кто отговаривает вас от татуировки

Если вы вдруг надумали сделать себе тату, а вас во всю отговаривают от этой затеи, то скорее смотрите нашу подборку, которая покажет, почему вам стоит перестать слушать окружающих.

Вот аргументы, которые обычно приводят противники татуировок:

1. "Ну вы только подумайте, как они будут смотреться в старости"

2. "И, правда, просто ужас"

3. "Отвратительное зрелище..."

4. "Вы подумали, как плохо они будут выглядеть на ваших свадебных фото?"

5. "А что скажут ваши родители???"

6. 

7. "О детях подумали?"

8. "Тату должно что-то значить, не так ли?"

9. "Ну или на крайний случай, иметь очень глубокий смысл..."

10. "А мы упоминали, что вы никогда не сможете изменить их?"

11. "Все тату суперзаметные"

12. "И грубые..."

13. "Они убивают всю женственность!"

14. "А про рукава и говорить нечего..."

15. "Страх, согласитесь?"

16. "И это они называют искусством?"

17. "Это еще мы не приводили аргумент насчет работы..."

18. "От татуировок вообще толку нет, если честно"

19. "Вряд ли в рисунок на коже можно вложить какой-то смысл..."

20. "Так что можете даже не пытаться..."

Как видите, все эти аргументы против не имеют под собой никаких оснований и полностью субъективны

# Интересное
По материалам: Юмор

Последние новости

Байден заявил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета
Байден заявил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета
Гляделки с котом
Гляделки с котом
В ЛНР назвали наиболее желающую раздела Украины страну
В ЛНР назвали наиболее желающую раздела Украины страну
Байден назвал возмутительным решение России по зерновой сделке
Байден назвал возмутительным решение России по зерновой сделке
CD Projekt RED уверены, что у них получилось изменить отношение игроков к Cyberpunk 2077 в 2022 году
CD Projekt RED уверены, что у них получилось изменить отношение
Таро-прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Роскомнадзор исключил блокировку Telegram на территории России
Роскомнадзор исключил блокировку Telegram на территории России
Ксения Собчак съела не одну звезду, а теперь удивляется травле
Ксения Собчак съела не одну звезду, а теперь удивляется травле
У Ксении Собчак еще извинение будут просить, уверен Шахназаров
У Ксении Собчак еще извинение будут просить, уверен Шахназаров
Нелли Уварова похудела и сменила имидж ради новой роли
Нелли Уварова похудела и сменила имидж ради новой роли
ЧП: Десятки людей погибли во время Хэллоуина
ЧП: Десятки людей погибли во время Хэллоуина
Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»
Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»

Топ на сегодня

Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с друзьями
Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с
Вернувшийся из плена боец ЛНР сравнил состояние пленных Украины и республик
Вернувшийся из плена боец ЛНР сравнил состояние пленных Украины и
Любовный гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Стало известно об изменении риторики Запада в отношении России
Стало известно об изменении риторики Запада в отношении России
Муж Ксении Собчак тоже попал под подозрение в деле о вымогательстве
Муж Ксении Собчак тоже попал под подозрение в деле о вымогательстве

Еще по теме

Тату-мастер Скотт Кэмпбелл будет работать бесплатно в Лондоне
В Таиланде делают бесплатные тату с изображением умершего монарха
Почему Чимин не рассказывает о татуировке «Nevermind»?
Управляющий красноярским тату-салоном выбил надпись «Терять нечего» на пол-лица