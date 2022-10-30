. 20 железобетонных причин, почему не стоит слушать тех, кто отговаривает вас от татуировки

Если вы вдруг надумали сделать себе тату, а вас во всю отговаривают от этой затеи, то скорее смотрите нашу подборку, которая покажет, почему вам стоит перестать слушать окружающих.

Вот аргументы, которые обычно приводят противники татуировок:

1. "Ну вы только подумайте, как они будут смотреться в старости"

2. "И, правда, просто ужас"

3. "Отвратительное зрелище..."

4. "Вы подумали, как плохо они будут выглядеть на ваших свадебных фото?"

5. "А что скажут ваши родители???"

6.

7. "О детях подумали?"

8. "Тату должно что-то значить, не так ли?"

9. "Ну или на крайний случай, иметь очень глубокий смысл..."

10. "А мы упоминали, что вы никогда не сможете изменить их?"

11. "Все тату суперзаметные"

12. "И грубые..."

13. "Они убивают всю женственность!"

14. "А про рукава и говорить нечего..."

15. "Страх, согласитесь?"

16. "И это они называют искусством?"

17. "Это еще мы не приводили аргумент насчет работы..."

18. "От татуировок вообще толку нет, если честно"

19. "Вряд ли в рисунок на коже можно вложить какой-то смысл..."

20. "Так что можете даже не пытаться..."

Как видите, все эти аргументы против не имеют под собой никаких оснований и полностью субъективны