. Алла Пугачева привыкла все на халяву, чтобы ни за что не платить

Известный стилист высказался о певице Алле Пугачевой. Пока Алла Пугачева молится за всех нас в Израиле, ее костерят на все лады в России. Не отказал себе в этом удовольствии и стилист Джордж Ровалс, который в свое время сотрудничал как с самой певицей, так и с ее мужем Филиппом Киркоровым. Как выяснилось, звездная семейка вообще пользовалась услугами дизайнера бесплатно. «Единственное, Алла никогда мне не платила за труд. Киркоров тоже не платил. Они все привыкли, чтобы им все бесплатно делали. Поэтому я с ними больше и не работаю», – заявил Ровалс. И теперь он считает себя в полном праве обнародовать интимные тайны своей бывшей клиентки. Например, рассказать о том, что у исполнительницы всегда были проблемы с волосами и потому она вынужденно пользовалась париками и накладками. Медицина тут была бессильна что-либо сделать. А еще он считает, что артистка зря связалась с Игорем Гуляевым, который превратил ее своими экспериментами в посмешище.«При Звереве она была шикарна! Роскошные образы ей создавали Зайцев и Юдашкин, местами – Алишер. В последнее время Алла стала дружить с Гуляевым: но… Аллу надо спасать. Но я на нее время найти не могу, потому что без конца гастролирую. К тому же, Пугачева привыкла, что ей должны подчиняться. Иначе мы сразу теряем Аллу. Первое, что бы я сделал, это оттащил ее за шкирку в секонд-хенд», — категорично заявил Джордж. Он считает, что именно там сейчас можно найти роскошные образы, в которых артистка будет выглядеть королевой. «У наших дизайнеров же мозгов нет, поэтому Алла сейчас и выглядит так, как выглядит», — сделал безапелляционный вывод Ровалс в беседе с «МК».