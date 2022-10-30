. Американская корпорация AMD отключила версию сайта для русских
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Американская корпорация AMD отключила версию сайта для русских

Американская корпорация AMD отключила версию сайта для русских

На сайте американской корпорации-производителя микропроцессоров AMD перестал работать раздел на русском языке. Он был доступен еще 3 дня назад.

При попытке переключиться на русскоязычную версию происходит переадресация на стандартную, английскую страницу. К тому же из списка доступных в меню веб-сайта языков пропал русский. В AMD, однако, ранее не заявляли о планах по закрытию русскоязычного раздела. Компания пока не прокомментировала произошедшее.


По информации сервиса архивации сайтов Wayback Machine, 26 октября русскоязычная веб-страница AMD работала в штатном режиме. Раздел на русском языке был закрыт, предположительно, в период с 26 по 29 октября.

Еще в марте текущего года компания Nvidia прекратила продавать в России свое оборудование, в том числе популярные видеокарты серии GeForce. В июне производитель отказался продлевать и продавать фирмам из России лицензии на свое ПО для облачного гейминга.

Осенью президент США Байден подписал закон о мерах поддержки производителей в США полупроводников на сумму в 52,7 млрд долларов, чтобы усилить позиции в конкуренции с Китаем. В обзоре цепочки поставок в прошлом году администрация Байдена признала существенную зависимость государства от продукции тайваньской TSMC, которая производит свыше 90% самых современных микрочипов в мире.

Ранее администрация Байдена объявила ограничения на продажу ряда высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай. Белый дом полагает, что Москва и Пекин могут применить эти технологии для того, чтобы следить за людьми, идентифицировать лица на видео и фото, а также использовать в военных целях.

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По материалам: uposters.ru

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