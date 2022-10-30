. Авторы Test Drive Unlimited Solar Crown рассказали об отличиях их гонки от Forza Horizon
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Авторы Test Drive Unlimited Solar Crown рассказали об отличиях их гонки от Forza Horizon

Авторы Test Drive Unlimited Solar Crown рассказали об отличиях их гонки от Forza Horizon


Летом 2020 года состоялся анонс Test Drive Unlimited Solar Crown — игры, которая все еще находится в разработке и не имеет точной даты релиза. Разработчики недавно сообщили, что отказались от идеи выпуска проекта на Xbox One и Playstation 4, желая предложить игрокам гоночную аркаду нового поколения.

Игру Test Drive Unlimited Solar Crown сравнивают с другими аркадными гонками, такими как Forza Horizon и The Crew. Креативный директор Test Drive Unlimited Solar Crown Ален Жарниу в рамках интервью рассказал, что он играет в Forza Horizon и это «очень хорошая игра». По его словам, разработчики из Playground Games явно вдохновлялись Test Drive Unlimited, но сумели создать свой собственный необычный продукт.

В том же интервью Жарниу рассказывает, что Test Drive Unlimited Solar Crown будет отличать от Forza Horizon, как минимум, сложностью пополнения гаража новыми автомобилями:

В Forza Horizon вы делаете Wheelspin и получаете две машины. Или вы выполняете миссию и получаете другую машину. У вас в итоге много машин в гараже. Но вы не работаете для этого.

В Test Drive Unlimited машин меньше, но вы выбираете эти машины. Отношения, которые у вас есть с вашим гаражом, в TDU крепче, чем в любой другой игре. Вы должны зарабатывать деньги, чтобы покупать автомобили своей мечты. Вы проводите время со своей машиной, улучшая ее, играя с ней и демонстрируя ее другим игрокам.

Будет новая игра серии Test Drive Unlimited отличаться и в плане геймплея — разработчики обещают больше реализма, но не чрезмерно:

Идея состоит в том, чтобы быть больше симуляцией, чем The Crew или Forza Horizon, которые довольно аркадны. Часть удовольствия от вождения заключается в том, чтобы иметь что-то реалистичное, но не слишком похожее на реальное вождение. Но мы хотим дать игрокам свободу настраивать помощь в вождении, чтобы они могли получить что-то более близкое к симуляции, если этого хотят.

Я хочу, чтобы ощущения от управления автомобилями было сильнее в TDU, чем в Forza Horizon. Это будет не симулятор гонок, а симулятор вождения. Когда вы находитесь в Ferrari или Beetle, это не то же самое. Вы почувствуете это. Это важно, когда ты любишь автомобили — ты хочешь чувствовать разницу между ними.

Выпустить Test Drive Unlimited Solar Crown все еще планируют в 2023 году, но точной даты релиза пока нет.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Во Франции предсказали возможное прекращение военной помощи Украине от США
Во Франции предсказали возможное прекращение военной помощи Украине
Авторы Test Drive Unlimited Solar Crown рассказали об отличиях их гонки от Forza Horizon
Авторы Test Drive Unlimited Solar Crown рассказали об отличиях их
Заметившего беспилотник в Севастополе сигнальщика наградят
Заметившего беспилотник в Севастополе сигнальщика наградят
Психиатр предупредил о последствиях чтения новостей
Психиатр предупредил о последствиях чтения новостей
Что предсказывают карты Таро всем знакам зодиака на следующую неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Что предсказывают карты Таро всем знакам зодиака на следующую неделю
"Сила авторитета": Дон Пёсио, к которому надо обращаться с уважением
"Сила авторитета": Дон Пёсио, к которому надо обращаться с
Более 200 компаний станут участниками выставки "Химия-2022"
Более 200 компаний станут участниками выставки "Химия-2022"
В ТОП-10 Steam на этой неделе, 24-30 октября, попали 2 игры из Game Pass
В ТОП-10 Steam на этой неделе, 24-30 октября, попали 2 игры из Game
Уроженец Херсона рассказал о дружбе с Михаилом Ефремовым в колонии
Уроженец Херсона рассказал о дружбе с Михаилом Ефремовым в колонии
Авторы книги о Лиз Трасс рассказали о ее любви к вину
Авторы книги о Лиз Трасс рассказали о ее любви к вину
По мнению Опенченко, Бухынбалтэ и Барзиков обязаны взять ремонт «спорной» комнаты на себя
По мнению Опенченко, Бухынбалтэ и Барзиков обязаны взять ремонт
Дерзкое ограбление в аэропорту Филадельфии
Дерзкое ограбление в аэропорту Филадельфии

Топ на сегодня

Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»
Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»
Девушка Егора Крида попала в жуткое ДТП
Девушка Егора Крида попала в жуткое ДТП
В Генпрокуратуре России высказались о блокировке домена t.me
В Генпрокуратуре России высказались о блокировке домена t.me
Ксения Собчак съела не одну звезду, а теперь удивляется травле
Ксения Собчак съела не одну звезду, а теперь удивляется травле

Еще по теме

Версию Test Drive Unlimited Solar Crown для Xbox One отменили
Слух: Forza Horizon 6 уже находится в разработке у Playground Games
Похоже, Forza Horizon 6 уже в разработке у Playground Games
Представили хвалебный трейлер Forza Horizon 5