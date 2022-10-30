. Авторы Test Drive Unlimited Solar Crown рассказали об отличиях их гонки от Forza Horizon

Вадим Карасев





Летом 2020 года состоялся анонс Test Drive Unlimited Solar Crown — игры, которая все еще находится в разработке и не имеет точной даты релиза. Разработчики недавно сообщили, что отказались от идеи выпуска проекта на Xbox One и Playstation 4, желая предложить игрокам гоночную аркаду нового поколения.

Игру Test Drive Unlimited Solar Crown сравнивают с другими аркадными гонками, такими как Forza Horizon и The Crew. Креативный директор Test Drive Unlimited Solar Crown Ален Жарниу в рамках интервью рассказал, что он играет в Forza Horizon и это «очень хорошая игра». По его словам, разработчики из Playground Games явно вдохновлялись Test Drive Unlimited, но сумели создать свой собственный необычный продукт.

В том же интервью Жарниу рассказывает, что Test Drive Unlimited Solar Crown будет отличать от Forza Horizon, как минимум, сложностью пополнения гаража новыми автомобилями:

В Forza Horizon вы делаете Wheelspin и получаете две машины. Или вы выполняете миссию и получаете другую машину. У вас в итоге много машин в гараже. Но вы не работаете для этого. В Test Drive Unlimited машин меньше, но вы выбираете эти машины. Отношения, которые у вас есть с вашим гаражом, в TDU крепче, чем в любой другой игре. Вы должны зарабатывать деньги, чтобы покупать автомобили своей мечты. Вы проводите время со своей машиной, улучшая ее, играя с ней и демонстрируя ее другим игрокам.

Будет новая игра серии Test Drive Unlimited отличаться и в плане геймплея — разработчики обещают больше реализма, но не чрезмерно:

Идея состоит в том, чтобы быть больше симуляцией, чем The Crew или Forza Horizon, которые довольно аркадны. Часть удовольствия от вождения заключается в том, чтобы иметь что-то реалистичное, но не слишком похожее на реальное вождение. Но мы хотим дать игрокам свободу настраивать помощь в вождении, чтобы они могли получить что-то более близкое к симуляции, если этого хотят. Я хочу, чтобы ощущения от управления автомобилями было сильнее в TDU, чем в Forza Horizon. Это будет не симулятор гонок, а симулятор вождения. Когда вы находитесь в Ferrari или Beetle, это не то же самое. Вы почувствуете это. Это важно, когда ты любишь автомобили — ты хочешь чувствовать разницу между ними.

Выпустить Test Drive Unlimited Solar Crown все еще планируют в 2023 году, но точной даты релиза пока нет.

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