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Байден назвал возмутительным решение России по зерновой сделке

Байден назвал возмутительным решение России по зерновой сделкеПрезидент США Байден назвал возмутительным решение России по зерновой сделке

Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение России приостановить участие в зерновой сделке. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает РИА Новости.

По мнению американского лидера, такое решение Москвы увеличит голод. Байден считает, что «нет никакой причины этого делать».

Ранее Россия официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Как говорится в письме постоянного представителя РФ при организации Василия Небензи, на фоне атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь Москва не может гарантировать безопасность гражданских судов.

29 октября Министерство обороны сообщило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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