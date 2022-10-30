Вадим Карасев

Байден заявил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета до $1,4 триллиона

Президент США Джо Байден на своей странице в Twitter заявил о том, что США столкнулись с крупнейшим в истории страны годовым сокращением дефицита бюджета — до 1,4 триллиона долларов.

«Дефицит сократился до 1,4 триллиона долларов в текущем году. Это стало крупнейшим годовым падением в американской истории», — написал американский лидер.

Помимо этого он обрушился с критикой на представителей Республиканской партии из-за их предложения снизить налоги. Байден пояснил, что это может привести к увеличению дефицита еще примерно на три триллиона долларов.

Ранее бывший старший советник Государственного департамента США при президенте Джордже Буше Кристиан Уитон рассказал, что будущее господство доллара находится под вопросом из-за последствий антироссийских санкций Вашингтона. По его мнению, все больше значимых стран начинают опасаться влияния США.