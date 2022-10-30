. Более 200 компаний станут участниками выставки "Химия-2022"
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Более 200 компаний станут участниками выставки "Химия-2022"

Более 200 компаний станут участниками выставки "Химия-2022"

Международная выставка химической промышленности и науки "Химия-2022", участниками которой станут более 200 компаний, откроется в Москве 31 октября.

Организаторы мероприятия - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, "Российский Союз химиков", АО "ЭКСПОЦЕНТР".


В день открытия пройдет пленарная дискуссия X Московского международного химического форума "Технологический суверенитет и развитие российской химической промышленности в современных экономических реалиях".

Международная выставка "Химия" проводится в Москве с 1965 года и является одной из наиболее престижных выставок в своей отрасли. Это площадка для встречи производителей химической продукции и услуг, поставщиков передовых технологий и оборудования и потребителей различных отраслей из многих стран мира. По оценкам специалистов, выставка оказывает существенное влияние на процесс развития как химического и нефтехимического комплекса, так и других отраслей, способствует укреплению взаимосвязей российских и зарубежных компаний.

В выставке "Химия-2022" примут участие 200 компаний из 7 стран: Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, России, Турции. Национальную экспозицию сформируют компании Республики Беларусь. Расширилась география участия российских компаний при поддержке региональных центров развития бизнеса. На выставке будут представлены региональные коллективные стенды Калужской, Ленинградской, Тульской, Ярославской областей, а также Ставропольского края. Впервые будут организованы коллективные стенды Республики Марий Эл, Владимирской и Омской областей.

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По материалам: uposters.ru

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