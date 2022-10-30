. Бывшие политзаключенные имеют право на компенсацию за лишение свободы и конфискованное имущество

Ежегодно 30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий, установленный Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года. Дата отсылает к 1974 году, когда узники лагерей в Мордовии объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР и жестокого отношения к находящимся в местах лишения свободы. Часть пострадавших от тоталитарного режима впоследствии была реабилитирована. Государство поддерживает таких людей на федеральном и региональном уровнях.

Постановлением Правительства от 16 марта 1992 года № 160 жертвам политических репрессий на федеральном уровне гарантирована единовременная денежная компенсация.

Право на нее имеют:

граждане России и государств — бывших республик СССР, другие иностранные граждане, лица без гражданства, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы или помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения на территории России с 25 октября (7 ноября по старому стилю) 1917 года и реабилитированные правоохранительными органами;те, кто постоянно проживает в России, был лишен свободы или принудительно лечился в психиатрических учреждениях бывших республик СССР, в том числе по решениям советских судебных органов либо военных трибуналов и внесудебных органов за пределами Советского Союза, и реабилитирован компетентными органами этих государств либо госорганами бывшего СССР. При условии, что решение о реабилитации не противоречит российскому законодательству, а заявитель не получал аналогичную компенсацию или она не была ими получена от других государств;репрессированные по политическим мотивам на территории России и реабилитированные до принятия закона «О реабилитации жертв политических репрессий»;наследники по закону первой очереди в равных долях, если сам репрессированный компенсацию не получал.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее.