Бывший тренер "Зенита" разнес Дзюбу и призвал не мучить болельщиков
Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Властимил Петржела призвал выступающего за турецкий "Адана Демирспор" нападающего Артема Дзюбу завершить карьеру. Мнение об игре россиянина Петржела высказал в интервью "РБ Спорт".
По словам тренера, возглавлявшего "Зенит" с 2003 по 2006 год, экс-капитан сборной России стал уже слишком возрастным спортсменом, чтобы играть на стабильно высоком для себя уровне. Более того, Дзюбе не хватает скорости, чтобы успешно выступать в чемпионате Турции и конкурировать с другими нападающими его клуба.
"Адана Демирспор", в составе которой выступает Дзюба, занимает второе место в турнирной таблице турецкого чемпионата. В одной команде с россиянином играет украинский защитник Ярослав Ракицкий, с которым Дзюба несколько лет играл вместе в "Зените".
Контракт Дзюбы с "Зенитом" истек в июне 2022 года, после чего форвард стал свободным агентом. Ранее футболист отказался продлевать контракт с клубом из Санкт-Петербурга, а в конце мая публично объявил об уходе, поблагодарив всех, с кем ему довелось пересечься в команде. В августе Дзюба подписал контракт с клубом "Адана Демирспор", выступающим в чемпионате Турции.
34-летний Артем Дзюба играл за "Зенит" с 2015 по 2022 годы. "Сине-бело-голубые" четырежды за этот период выиграли чемпионат и Суперкубок России, дважды - Кубок России.