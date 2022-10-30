. Бывший тренер "Зенита" разнес Дзюбу и призвал не мучить болельщиков

Вадим Карасев

Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Властимил Петржела призвал выступающего за турецкий "Адана Демирспор" нападающего Артема Дзюбу завершить карьеру. Мнение об игре россиянина Петржела высказал в интервью "РБ Спорт".

По словам тренера, возглавлявшего "Зенит" с 2003 по 2006 год, экс-капитан сборной России стал уже слишком возрастным спортсменом, чтобы играть на стабильно высоком для себя уровне. Более того, Дзюбе не хватает скорости, чтобы успешно выступать в чемпионате Турции и конкурировать с другими нападающими его клуба.

"Время Дзюбы прошло — он не соответствует требованиям современного футбола. Артем уже не такой выносливый, ему не хватает скорости и резкости. Переезд в Турцию был большим риском и вызовом. Пока Дзюба с ним не справляется. Неудивительно, что Артем не играет — он слишком медленный для турецкого футбола. Думаю, Дзюбе пора завершать профессиональную карьеру. На прежний уровень он уже не вернется", — заявил специалист.

"Адана Демирспор", в составе которой выступает Дзюба, занимает второе место в турнирной таблице турецкого чемпионата. В одной команде с россиянином играет украинский защитник Ярослав Ракицкий, с которым Дзюба несколько лет играл вместе в "Зените".

Контракт Дзюбы с "Зенитом" истек в июне 2022 года, после чего форвард стал свободным агентом. Ранее футболист отказался продлевать контракт с клубом из Санкт-Петербурга, а в конце мая публично объявил об уходе, поблагодарив всех, с кем ему довелось пересечься в команде. В августе Дзюба подписал контракт с клубом "Адана Демирспор", выступающим в чемпионате Турции.



34-летний Артем Дзюба играл за "Зенит" с 2015 по 2022 годы. "Сине-бело-голубые" четырежды за этот период выиграли чемпионат и Суперкубок России, дважды - Кубок России.