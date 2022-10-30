. Бывший тренер "Зенита" разнес Дзюбу и призвал не мучить болельщиков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бывший тренер "Зенита" разнес Дзюбу и призвал не мучить болельщиков

Бывший тренер "Зенита" разнес Дзюбу и призвал не мучить болельщиков

Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Властимил Петржела призвал выступающего за турецкий "Адана Демирспор" нападающего Артема Дзюбу завершить карьеру. Мнение об игре россиянина Петржела высказал в интервью "РБ Спорт".

По словам тренера, возглавлявшего "Зенит" с 2003 по 2006 год, экс-капитан сборной России стал уже слишком возрастным спортсменом, чтобы играть на стабильно высоком для себя уровне. Более того, Дзюбе не хватает скорости, чтобы успешно выступать в чемпионате Турции и конкурировать с другими нападающими его клуба.


"Время Дзюбы прошло — он не соответствует требованиям современного футбола. Артем уже не такой выносливый, ему не хватает скорости и резкости. Переезд в Турцию был большим риском и вызовом. Пока Дзюба с ним не справляется. Неудивительно, что Артем не играет — он слишком медленный для турецкого футбола. Думаю, Дзюбе пора завершать профессиональную карьеру. На прежний уровень он уже не вернется", — заявил специалист.

"Адана Демирспор", в составе которой выступает Дзюба, занимает второе место в турнирной таблице турецкого чемпионата. В одной команде с россиянином играет украинский защитник Ярослав Ракицкий, с которым Дзюба несколько лет играл вместе в "Зените".

Контракт Дзюбы с "Зенитом" истек в июне 2022 года, после чего форвард стал свободным агентом. Ранее футболист отказался продлевать контракт с клубом из Санкт-Петербурга, а в конце мая публично объявил об уходе, поблагодарив всех, с кем ему довелось пересечься в команде. В августе Дзюба подписал контракт с клубом "Адана Демирспор", выступающим в чемпионате Турции.

34-летний Артем Дзюба играл за "Зенит" с 2015 по 2022 годы. "Сине-бело-голубые" четырежды за этот период выиграли чемпионат и Суперкубок России, дважды - Кубок России.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Бывший тренер "Зенита" разнес Дзюбу и призвал не мучить болельщиков
Бывший тренер "Зенита" разнес Дзюбу и призвал не мучить
В США напомнили об «игре» Зеленского без штанов на рояле
В США напомнили об «игре» Зеленского без штанов на рояле
"Давай это домой заберем!": Отец года показывает сыну, как украсть зеркало из лифта - неудачный пример
"Давай это домой заберем!": Отец года показывает сыну, как
Типичная многодетная мама из Москвы
Типичная многодетная мама из Москвы
В Херсонской области рассказали о готовящемся наступлении украинских военных
В Херсонской области рассказали о готовящемся наступлении украинских
Секреты счастливой любви для рожденных в год Змеи
Секреты счастливой любви для рожденных в год Змеи
Отстранивший российских биатлонистов IBU потребовал от РФ заплатить ежегодный взнос
Отстранивший российских биатлонистов IBU потребовал от РФ заплатить
Microsoft выпустила в продажу новый бандл Xbox Series S
Microsoft выпустила в продажу новый бандл Xbox Series S
Когда отмечают праздник День автомобилиста 2022, поздравления и открытки с праздником
Когда отмечают праздник День автомобилиста 2022, поздравления и
Не менее 100 человек погибли в результате взрывов в Сомали
Не менее 100 человек погибли в результате взрывов в Сомали
На консолях Xbox игроки столкнулись с чрезмерной рекламой Call of Duty: Modern Warfare 2
На консолях Xbox игроки столкнулись с чрезмерной рекламой Call of
В Совфеде раскритиковали продолживших праздновать после гибели людей в Сеуле
В Совфеде раскритиковали продолживших праздновать после гибели людей

Топ на сегодня

Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с друзьями
Праздники 29 октября 2022 года, которые стоит отметить вместе с
Сотрудников Twitter призвали распечатать копии кода во избежание увольнения
Сотрудников Twitter призвали распечатать копии кода во избежание
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 28.10.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 28.10.2022
МВД разрешило использовать в России водительские права из ДНР, ЛНР и Украины
МВД разрешило использовать в России водительские права из ДНР, ЛНР и
Примаков отреагировал на попытки отобрать Русский дом в Берлине
Примаков отреагировал на попытки отобрать Русский дом в Берлине

Еще по теме

Главный тренер "Крыльев Советов" отказался брать Артема Дзюбу в команду
Бывший тренер «Зенита» возглавил сборную Италии?
Дзюба и Слуцкий приняли участие в интеллектуальной игре "Без дураков"
Парфёнов заявил, что ФК "Зенит" не предлагал "Тосно" Дзюбу вместо Заболотного