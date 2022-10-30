. CD Projekt RED уверены, что у них получилось изменить отношение игроков к Cyberpunk 2077 в 2022 году
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CD Projekt RED уверены, что у них получилось изменить отношение игроков к Cyberpunk 2077 в 2022 году

CD Projekt RED уверены, что у них получилось изменить отношение игроков к Cyberpunk 2077 в 2022 году


Релиз Cyberpunk 2077 состоялся еще в 2020 году, но проект вышел с огромным количеством проблем. Только в 2022 году разработчики из студии CD Projekt RED сумели справиться с ними и превратить ролевую игру в то, чем она должна была быть изначально. Об этом заявил руководитель CD Projekt RED Адам Кичиньски в рамках интервью.

По словам Кичиньски, студия CD Projekt RED сумела изменить отношение игроков к Cyberpunk 2077. Неудачный старт привел к немалому количеству проблем, но сейчас игроки отзываются положительно об игре:

Точно могу сказать, что мы смогли добиться того, чтобы игроки изменили отношение к Cyberpunk 2077. Мы надеемся, что наши франшизы Cyberpunk 2077 и «Ведьмак» будут привлекать игроков и дальше — в следующие несколько лет, что положительно скажется на продажах и позволит нам финансировать новые проекты.

Адам Кичиньски считает, что были 2 основных фактора, которые способствовали изменению отношения игроков к Cyberpunk 2077:

В последнее время интерес игроков к Cyberpunk 2077 заметно вырос, чему способствовали два фактора. Первый — это успех аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», выход которого состоялся на Netflix в середине сентября. Второй — этот фактор менее заметен, сказалась активная работа над игрой, проделанная нашими сотрудниками.

Отношение к Cyberpunk 2077 начало меняться ещё с выходом патча 1.5 и обновления до консолей текущего поколения в феврале 2022 года. После мы выпустили апдейт 1.6, который помимо улучшений, также включал в себя контент, связанный с сериалом. Успех этого патча нас удивил.

Напомним, уже анонсирован сиквел Cyberpunk 2077, а также для игры готовится дополнение.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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