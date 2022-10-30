Что предсказывают карты Таро всем знакам зодиака на следующую неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Карты Таро — один из самых достоверных инструментов предсказаний будущих событий, недаром к ним обращаются, когда необходимо получить важные жизненные подсказки. Что ожидает представителей всех знаков зодиака на следующей неделе, с 31 октября по 6 ноября 2022 года, можно предположить по раскладу трех карт — на начало, середину и конец недели.
Овен
Начало недели у Овнов будет ознаменовано предстоящими переменами. Аркан «Башня» призывает попрощаться с безвозвратно ушедшим прошлым и направить свою энергию на построение будущего.
Карта «Повешенный» предупреждает, что, возможно, придется понести какие-то сознательные жертвы, сделать шаг назад или отдохнуть перед достижением цели.
Карта «Справедливость» дает Овнам надежду на получение ожидаемых результатов.
Телец
Карта «Верховная жрица», выпадающая Тельцам в начале недели, свидетельствует о том, что не следует торопить события.
Карта «Повешенный» призывает Тельцов быть готовыми к уступкам и небольшим жертвам, необходимым для реализации задуманного.
Карта «Колесо фортуны», выпадающая к концу недели, считается добрым предзнаменованием, но предупреждает об отсутствии контроля над ситуацией.
Близнецы
Близнецам нужно следить за тем, чтобы не свернуть на другую дорогу, ведущую в тупик. Об этом предупреждает выпадающая карта «Колесо фортуны».
Аркан «Звезда» успокаивает представителей знака: они на верном пути и впереди их ждут подарки судьбы.
К концу недели выпадает аркан «Влюбленные», предупреждающий о необходимости принять сложное решение, которое может многое изменить в жизни.
Рак
Начало недели будет ознаменовано картой «Правосудие», предрекающей не только удачу в делах, но и необходимость исправлять свои ошибки, если они были допущены.
Карта «Иерофант» потребует от Раков открытости, честности и правильной расстановки приоритетов.
Аркан «Башня», который выпадает в конце недели, означает неизбежные и непредсказуемые перемены.
Лев
Львы могут активно начать предстоящую неделю с самых трудных дел — им на все хватит сил и способностей. Об этом говорит выпадающий аркан «Сила».
Карта «Император» подарит представителям этого знака мудрость и способность разумно распорядиться имеющейся информацией.
Аркан «Маг» напоминает, что иногда для достижения цели необходимо идти неизведанными путями и открывать новые двери удачи.
Дева
Карта «Смерть» сулит Девам неизбежность перемен и призывает не цепляться за прошлое.
Аркан «Сила» призывает представителей этого знака верить в свои возможности, не терять оптимизма и целеустремленно идти вперед к успеху.
В завершении недели всплывает карта «Отшельник», призывающая к отдыху и перезагрузке мыслей.
Весы
Весы начинают неделю под знаком карты «Императрица», что приносит положительную динамику развития событий и способствует принятию правильных решений.
Аркан «Повешенный» предупреждает о возможных затруднениях, потере времени или топтании на месте.
Выпадающая в конце недели карта «Дурак» говорит о непредсказуемости событий и о том, что благоприятное завершение недели возможно только благодаря случайному стечению обстоятельств.
Скорпион
Начало недели открывает карта «Суд», символизирующая окончание трудного периода и долгожданные перемены к лучшему.
Следующий аркан «Маг» предлагает не бояться идти на риск, исследовать новые возможности на пути к достижению цели.
Завершающая неделю карта «Император» является хорошим предзнаменованием, говорящим о том, что для Скорпиона на этой неделе не будет неразрешимых задач.
Стрелец
Начало недели с картой «Повешенный» говорит о необходимости каких-то жертв и уступок.
Аркан «Отшельник» призывает Стрельцов определиться с планами на будущее и взять небольшую паузу в делах для их осмысления.
Карта «Солнце», выпадающая в конце недели, несет положительный заряд оптимизма и призывает Стрельцов не упускать возможности, подаренные судьбой.
Козерог
Козерог в начале недели сможет завершить сложную работу, о чем говорит выпадающая карта «Суд».
Аркан «Правосудие» напоминает о необходимости действовать честными методами и не хитрить.
Аркан «Звезда» завершает неделю на позитивной ноте, обещая Козерогу успехи в делах.
Водолей
Выпадающая карта «Влюбленные» предупреждает Водолеев об испытаниях, которые им предстоит пройти.
Аркан «Дурак» говорит о том, что перед Водолеями открываются большие возможности, обещающие скорые перемены в жизни.
Карта «Отшельник» предупреждает о необходимости отдыха для восстановления энергии.
Рыбы
У Рыб в начале недели выпадает карта «Иерофант», которая предупреждает о необходимости своевременного планирования и правильного распределения своих сил.
Аркан «Смерть» предвещает скорые перемены и переход на новый жизненный этап.
Выпадающая карта «Умеренность», завершающая неделю, советует Рыбам быть предельно внимательными и во всем соблюдать чувство меры, чтобы не допустить критические ошибки.