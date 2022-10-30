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Что предсказывают карты Таро всем знакам зодиака на следующую неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года

Что предсказывают карты Таро всем знакам зодиака на следующую неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года

Карты Таро — один из самых достоверных инструментов предсказаний будущих событий, недаром к ним обращаются, когда необходимо получить важные жизненные подсказки. Что ожидает представителей всех знаков зодиака на следующей неделе, с 31 октября по 6 ноября 2022 года, можно предположить по раскладу трех карт — на начало, середину и конец недели.

Овен


Начало недели у Овнов будет ознаменовано предстоящими переменами. Аркан «Башня» призывает попрощаться с безвозвратно ушедшим прошлым и направить свою энергию на построение будущего.

Карта «Повешенный» предупреждает, что, возможно, придется понести какие-то сознательные жертвы, сделать шаг назад или отдохнуть перед достижением цели.

Карта «Справедливость» дает Овнам надежду на получение ожидаемых результатов.

Телец


Карта «Верховная жрица», выпадающая Тельцам в начале недели, свидетельствует о том, что не следует торопить события.

Карта «Повешенный» призывает Тельцов быть готовыми к уступкам и небольшим жертвам, необходимым для реализации задуманного.

Карта «Колесо фортуны», выпадающая к концу недели, считается добрым предзнаменованием, но предупреждает об отсутствии контроля над ситуацией.

Близнецы


Близнецам нужно следить за тем, чтобы не свернуть на другую дорогу, ведущую в тупик. Об этом предупреждает выпадающая карта «Колесо фортуны».

Аркан «Звезда» успокаивает представителей знака: они на верном пути и впереди их ждут подарки судьбы.

К концу недели выпадает аркан «Влюбленные», предупреждающий о необходимости принять сложное решение, которое может многое изменить в жизни.

Рак


Начало недели будет ознаменовано картой «Правосудие», предрекающей не только удачу в делах, но и необходимость исправлять свои ошибки, если они были допущены.

Карта «Иерофант» потребует от Раков открытости, честности и правильной расстановки приоритетов.

Аркан «Башня», который выпадает в конце недели, означает неизбежные и непредсказуемые перемены.

Лев


Львы могут активно начать предстоящую неделю с самых трудных дел — им на все хватит сил и способностей. Об этом говорит выпадающий аркан «Сила».

Карта «Император» подарит представителям этого знака мудрость и способность разумно распорядиться имеющейся информацией.

Аркан «Маг» напоминает, что иногда для достижения цели необходимо идти неизведанными путями и открывать новые двери удачи.

Дева


Карта «Смерть» сулит Девам неизбежность перемен и призывает не цепляться за прошлое.

Аркан «Сила» призывает представителей этого знака верить в свои возможности, не терять оптимизма и целеустремленно идти вперед к успеху.

В завершении недели всплывает карта «Отшельник», призывающая к отдыху и перезагрузке мыслей.

Весы


Весы начинают неделю под знаком карты «Императрица», что приносит положительную динамику развития событий и способствует принятию правильных решений.

Аркан «Повешенный» предупреждает о возможных затруднениях, потере времени или топтании на месте.

Выпадающая в конце недели карта «Дурак» говорит о непредсказуемости событий и о том, что благоприятное завершение недели возможно только благодаря случайному стечению обстоятельств.

Скорпион


Начало недели открывает карта «Суд», символизирующая окончание трудного периода и долгожданные перемены к лучшему.

Следующий аркан «Маг» предлагает не бояться идти на риск, исследовать новые возможности на пути к достижению цели.

Завершающая неделю карта «Император» является хорошим предзнаменованием, говорящим о том, что для Скорпиона на этой неделе не будет неразрешимых задач.

Стрелец


Начало недели с картой «Повешенный» говорит о необходимости каких-то жертв и уступок.

Аркан «Отшельник» призывает Стрельцов определиться с планами на будущее и взять небольшую паузу в делах для их осмысления.

Карта «Солнце», выпадающая в конце недели, несет положительный заряд оптимизма и призывает Стрельцов не упускать возможности, подаренные судьбой.

Козерог


Козерог в начале недели сможет завершить сложную работу, о чем говорит выпадающая карта «Суд».

Аркан «Правосудие» напоминает о необходимости действовать честными методами и не хитрить.

Аркан «Звезда» завершает неделю на позитивной ноте, обещая Козерогу успехи в делах.

Водолей


Выпадающая карта «Влюбленные» предупреждает Водолеев об испытаниях, которые им предстоит пройти.

Аркан «Дурак» говорит о том, что перед Водолеями открываются большие возможности, обещающие скорые перемены в жизни.

Карта «Отшельник» предупреждает о необходимости отдыха для восстановления энергии.

Рыбы


У Рыб в начале недели выпадает карта «Иерофант», которая предупреждает о необходимости своевременного планирования и правильного распределения своих сил.

Аркан «Смерть» предвещает скорые перемены и переход на новый жизненный этап.

Выпадающая карта «Умеренность», завершающая неделю, советует Рыбам быть предельно внимательными и во всем соблюдать чувство меры, чтобы не допустить критические ошибки.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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