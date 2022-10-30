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"Давай это домой заберем!": Отец года показывает сыну, как украсть зеркало из лифта - неудачный пример

Камера наблюдения, установленная в лифте, запечатлела доказательство того, что иногда маленькие дети могут быть значительно умнее своих великовозрастных родителей. Мужчина зашел с мальчиком в кабину и заметил на её стене зеркало. Тут же в голову взрослого человека пришла "гениальная мысль" - нечего зеркалу пропадать без дела, нужно забрать домой. К процессу демонтажа он приступил незамедлительно, хотя было видно, что его сын не очень согласен с данной идеей. Как думаете, лопнуло зеркало или нет? Конечно, да.
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По материалам: триникси

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