. День 30 октября в истории

День памяти жертв политических репрессий.

Установлен постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в стране.

С конца 1920-х до начала 1950-х годов в СССР репрессиям по политическим мотивам были подвергнуты миллионы человек. Точное количество пострадавших до сих пор не установлено. По некоторым данным, в период с 1921 по 1953 год были репрессированы свыше 4 миллионов человек, из них около 800 тысяч были расстреляны.

Процесс реабилитации жертв политических репрессий начался в 1956 году после доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС. После завершения хрущевской «оттепели» и прихода к власти Леонида Брежнева процесс реабилитации практически прекратился. Он был возобновлен только после вступления в силу указа Президента СССР «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов» в 1990 году.

День моряка-надводника.

Профессиональный праздник установлен приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом в июле 1996 года.

30 октября 1696 года Боярская Дума по представлению Петра I приняла постановление «Морским судам быть …». Это стало первым законом о флоте и официальной датой его основания. Уже на следующий год в Воронеже был спущен на воду первый русский линейный корабль «Гото Предестинация».

Современный Военно-морской флот России состоит из пяти оперативно-стратегических подразделений: Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. В строю ВМФ находятся более 200 надводных кораблей и катеров (включая тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий»), свыше 70 подводных лодок, а также несколько сотен вспомогательных судов.

День работника автомобильного и городского пассажир­ского транспорта.

Первоначально праздник был установлен указом Президиума Верхов­ного Совета СССР от 15 января 1976 года и назывался «День работников автомобильного транспорта». В 1996 году указом Президента РФ он был переименован в День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. В 2000 году был учреждён отдельный День работников дорожного хозяйства.

С 2012 года в соответствии с указом Президента РФ в последнее воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают не только автомобилисты, но и сотрудники городского пассажирского транспорта.

55 лет назад (1967) была совершена первая в истории автома­тическая стыковка космических аппаратов.

Советские спутники «Космос‑186» и «Космос‑188» впервые осуществили автоматический взаимный поиск, сближение, причаливание и стыковку в космосе. Аппараты совершили около двух витков вокруг Земли, затем они успешно разъединились и возвратились на Землю.

61 год назад (1961) СССР произвёл взрыв самой мощной бомбы в мировой истории.

58-мегатонная «Царь-бомба» была взорвана на полигоне на острове Новая Земля. Работы над этой самой мощной бомбой в истории человечества велись более семи лет группой физиков-ядерщиков под руководством академика АН СССР Игоря Курчатова.

81 год назад (1941) началась героическая оборона Севастополя (1941-1942).

Оборона города, продолжавшаяся 250 дней, сковала крупные силы немецко-фашистских войск на южном крыле фронта, что способствовало срыву плана германского командования по захвату Кавказа осенью 1941 года.

Противник предпринял несколько неудачных попыток наступления на город: в ноябре и декабре 1941 года. В начале июня 1942 года начался третий штурм Севастополя. Немецко-фашистские войска имели значительное превосходство, как в живой силе, так и в артиллерии, танках, самолетах. Для захвата города использовалось самое современное оружие: самоходные мортиры «Карл», «Гамма» и 800-миллиметровая стационарная гаубица «Дора». Защитники Севастополя оказывали ожесточенное сопротивление, однако их силы были уже на исходе, заканчивались боеприпасы, продовольствие и питьевая вода.

29 июня 1942 года немецко-фашистские войска прорвались в город. На следующий день ставка Верховного Главнокомандующего приняла решение сдать Севастополь. Остатки советских войск, отойдя к Бухтам Стрелецкая, Камышевая, Казачья и на мыс Херсонес, продолжали борьбу до 4 июля. Часть защитников города была эвакуирована, а часть — ушла в горы к партизанам.

В битве за Севастополь немецко-фашистские войска потеряли порядка 300 тысяч человек, безвозвратные потери советских войск составили около 157 тысяч человек.

Защитники города проявили массовый героизм и стойкость. 37 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, более 30 тысяч человек награждены медалью «За оборону Севастополя». В 1965 году Севастополю было присвоено звание «Города-героя».

100 лет назад (1922) был принят первый Земельный кодекс РСФСР.

Он был разработан Наркоматом земледелия при участии В.И. Ленина. Кодекс состоял из Основных положений и трех частей: о трудовом землепользовании, о городских землях и государственных земельных имуществах, о землеустройстве и переселении.

В документе, в частности, закреплялась отмена частной собственности на землю, недра, воды и леса в пределах РСФСР. Право непосредственного пользования землями предоставлялось трудовым земледельцам и их объединениям, городским поселениям, государственным учреждениям и предприятиям.

Земельный кодекс РСФСР 1922 года с изменениями и дополнениями действовал до 1970 года.

104 года назад (1918) в Москве был создан Государственный музей Востока.

30 октября 1918 года было принято постановление Президиума Отдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Народном Комиссариате просвещения «Положение о Музее искусства Востока Ars Asiatica в Москве». В его собрание вошли экспонаты восточной коллекции Национального музейного фонда, музея бывшего Строгановского училища, антикварных магазинов и складов «Северной компании». Позднее музею были переданы восточные коллекции Государственного исторического музея, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Политехнического музея и других.

За свою вековую историю музей сменил несколько названий: «Ars Asiatica» (1918-1925), Государственный музей восточных культур (1925-1962), Государственный музей искусства народов Востока (1962-1992), Государственный музей Востока (с 1992 года).

Сегодня музей — один из крупнейших культурно-просветительских центров, в котором наиболее полно представлено искусство Дальнего и Ближнего Востока, а также Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Казахстана, Бурятии, Чукотки и др. В фондах музея хранится порядка 150 тысяч предметов искусства и культуры более чем 100 стран и народов Азии и Африки.

117 лет назад (1905) император Николай II подписал Высочайший Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка».

Он был подготовлен Александром Оболенским и Николаем Вуичем под руководством Сергея Витте по поручению императора Николая II в связи с Всероссийской октябрьской политической стачкой.

Манифестом гражданам страны даровались свободы слова, печати, личности, совести и собраний. Также расширялись избирательные права и учреждался новый законодательный орган власти — Государственная Дума. Манифест завершался призывом «ко всем верным сынам России помочь прекращению… неслыханной смуты» и «напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле».

369 лет назад (1653) в России вышел указ об отмене смертной казни для воров и разбойников.

Отменил смертную казнь царь Алексей Михайлович. Высшая мера была заменена на наказание кнутом, отсечение пальца левой руки и ссылку в Поволжье или в Сибирь. Казнили только рецидивистов.

Указ просуществовал недолго. Уже через шесть лет разбойников, задержанных в городах Среднего и Нижнего Поволжья, стали опять казнить.

84 года назад (1938) в США в эфир вышла радиопостановка романа Герберта Уэллса «Война миров».

В романе, написанном писателем в 1897 году, рассказывается о вторжении марсиан на Землю.

Радиоспектакль, который поставил режиссер Орсон Уэллс, по форме напоминал прямой репортаж. Он был настолько реалистичным, что многие американцы приняли всё за чистую монету. Перепуганные люди стали звонить в полицию, готовиться к эвакуации, разыскивая родных и друзей. Паника утихла лишь к утру следующего дня.