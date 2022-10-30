День автомобилиста 2022: история, поздравления и открытки
Профессиональный праздник работников автомобильного и городского транспорта ежегодно празднуют в последнее воскресенье октября. В 2022 году День автомобилиста выпадает на 30 число.
История праздника День автомобилиста
Этот праздник имеет довольно интересную историю. С тех пор, как его начали отмечать, было принято немало законов и поправок. Отмечают в наше время торжество не только водители, но и родственные им профессии.
Например, с 1996 по 2000 годы праздник был общим для автомобилистов и работников дорожного хозяйства. Ведь без качественных дорог в стране любовь к автомобилю не будет столь актуальной. Называлось торжество — День работников автотранспорта и дорожного хозяйства.
Впоследствии автомобилисты признали выделить дорожникам отдельную дату. Отмечать профессиональный праздник вместе с ними они попросту не желали.
У дорожников также была своя причина требовать отдельную дату: свой труд они считают обособленным от того, который выполняют автомобилисты. Дорожники строят дороги, а водители являются их обывателями, так что смешивать два понятия, по мнению и той и иной стороны, совершенно невозможно.
На государственном уровне выделить особый статус обеих профессий разрешили без всяких проблем. Дорожников и их праздник попросту перенесли на неделю вперед — они отмечают профессиональное торжество в третье воскресенье октября.
В 2012 году День автомобилиста вновь претерпел реформирование. Теперь его называют Днем работника автомобильного и городского транспорта.
Водителей городских автобусов и электрического транспорта также включили в перечень тех, кто имеет право на особое почтение в этот праздник. Дальнобойщикам, таксистам и водителям-любителям пришлось потесниться и принять в свою дружную компанию работников коммунальных предприятий, чей труд также непосредственно связан с дорогами и движением по ним.
Праздник, хоть и не имеющий особых «красных» отметок в календаре, в семьях автомобилистов и на предприятиях принято отмечать на широкую ногу. Водители массово получают поздравления от родных, близких, коллег и друзей, а также ждут, как и представители других профессий, особого почтения к своей, нелегкой и нередко даже опасной.
Поздравления и открытки с Днем автомобилиста
***
Развеются страхи, печали, тревоги,
Когда впереди километры дороги,
Когда твоя цель где-то за горизонтом,
И движешься к ней ты сегодня экспромтом.
Пусть в шорохе шин поутихнут невзгоды:
В салоне уютно во все непогоды.
И в запахе терпком бензина и кожи
Пусть растворяется, все, что негоже.
Счастья большого на долгие мили.
С праздником, штурманы автомобилей!
***
Чтоб избавиться от стресса,
Лезьте внутрь Мерседеса.
А чтоб ладилось в делах,
Забирайтесь в Кадиллак.
Ехать чтобы в магазины,
Выбирайте лимузины
(В них, друзья, такие длины –
Хватит подо все корзины).
Пешеходов презирать
Пригодится Мазерать.
Чтобы погонять, как встарь,
Пересядьте на Феррарь.
Поразить решили жинку?
Подарите Ламборджинку.
Ну а по делам везде
Пусть гоняет на Форде.
Мы, к чему об иномарках?
Чтоб они – во всех подарках!
Чтоб любители машин
Достигали бы вершин!
***
Пожелаем в этот праздник,
Чтобы каждый сопричастник
По планете колесил,
Не утрачивая сил.
Чтобы, ежели тревога, –
Сразу скатертью дорога.
Чтоб теперича и впредь
Никогда вам не болеть.
Чтобы сгинула зараза
Под колесами КАМАЗа,
А вы сами полегли
Под колесами любви!
***
Выпить ему нельзя,
Закон в этом смысле бдит.
Знаем мы с вами, друзья,
Что он на колесах сидит.
Нет-нет, в плане допинга чист!
Он просто автомобилист.
Желаем поменьше стресса
И личного автопрогресса!
***
Четко иди по приборам,
Вперед за своею мечтой.
И чтоб не сбоили моторы
Ни в автомобиле, ни твой.
***
В этот праздник желаю всем водителям:
Абсолютного счастья,
Вечной молодости,
Тотального везения,
Отличного настроения,
Миллионного состояния,
Отменного чувства юмора,
Безупречного вкуса,
Изысканных манер,
Любимую семью,
Изумительных детей,
Счастливой жизни.
Так тому и быть!
***
Пусть ваша счастливая и беззаботная жизнь набирает обороты так же быстро, как гоночный болид. Пусть друзья и близкие будут надежными, как подушка безопасности. Пусть впечатления будут яркими, как дальний свет фар. А отношения крепкими, как броня президентского лимузина. С Днем автомобилиста!
***
Мы проводим в машинах массу времени. Утром и вечером стоим в пробках на работу и обратно, по выходным — на дачу и в магазины. Это давно уже стало рутиной. Так пусть же автомобиль приносит массу позитивных эмоций и ярких впечатлений. Пусть будет больше возможностей выезжать с семьей на природу и путешествовать по стране и миру. Пусть он подарит вам возможность встречаться с интересными людьми и познавать мир. С праздником!