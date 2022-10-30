. День автомобилиста 2022: история, поздравления и открытки

Профессиональный праздник работников автомобильного и городского транспорта ежегодно празднуют в последнее воскресенье октября. В 2022 году День автомобилиста выпадает на 30 число.

История праздника День автомобилиста

Этот праздник имеет довольно интересную историю. С тех пор, как его начали отмечать, было принято немало законов и поправок. Отмечают в наше время торжество не только водители, но и родственные им профессии.

Например, с 1996 по 2000 годы праздник был общим для автомобилистов и работников дорожного хозяйства. Ведь без качественных дорог в стране любовь к автомобилю не будет столь актуальной. Называлось торжество — День работников автотранспорта и дорожного хозяйства.

Впоследствии автомобилисты признали выделить дорожникам отдельную дату. Отмечать профессиональный праздник вместе с ними они попросту не желали.





У дорожников также была своя причина требовать отдельную дату: свой труд они считают обособленным от того, который выполняют автомобилисты. Дорожники строят дороги, а водители являются их обывателями, так что смешивать два понятия, по мнению и той и иной стороны, совершенно невозможно.

На государственном уровне выделить особый статус обеих профессий разрешили без всяких проблем. Дорожников и их праздник попросту перенесли на неделю вперед — они отмечают профессиональное торжество в третье воскресенье октября.

В 2012 году День автомобилиста вновь претерпел реформирование. Теперь его называют Днем работника автомобильного и городского транспорта.





Водителей городских автобусов и электрического транспорта также включили в перечень тех, кто имеет право на особое почтение в этот праздник. Дальнобойщикам, таксистам и водителям-любителям пришлось потесниться и принять в свою дружную компанию работников коммунальных предприятий, чей труд также непосредственно связан с дорогами и движением по ним.

Праздник, хоть и не имеющий особых «красных» отметок в календаре, в семьях автомобилистов и на предприятиях принято отмечать на широкую ногу. Водители массово получают поздравления от родных, близких, коллег и друзей, а также ждут, как и представители других профессий, особого почтения к своей, нелегкой и нередко даже опасной.

Поздравления и открытки с Днем автомобилиста





***

Развеются страхи, печали, тревоги,

Когда впереди километры дороги,

Когда твоя цель где-то за горизонтом,

И движешься к ней ты сегодня экспромтом.

Пусть в шорохе шин поутихнут невзгоды:

В салоне уютно во все непогоды.

И в запахе терпком бензина и кожи

Пусть растворяется, все, что негоже.

Счастья большого на долгие мили.

С праздником, штурманы автомобилей!

***

Чтоб избавиться от стресса,

Лезьте внутрь Мерседеса.

А чтоб ладилось в делах,

Забирайтесь в Кадиллак.

Ехать чтобы в магазины,

Выбирайте лимузины

(В них, друзья, такие длины –

Хватит подо все корзины).

Пешеходов презирать

Пригодится Мазерать.

Чтобы погонять, как встарь,

Пересядьте на Феррарь.

Поразить решили жинку?

Подарите Ламборджинку.

Ну а по делам везде

Пусть гоняет на Форде.

Мы, к чему об иномарках?

Чтоб они – во всех подарках!

Чтоб любители машин

Достигали бы вершин!





***

Пожелаем в этот праздник,

Чтобы каждый сопричастник

По планете колесил,

Не утрачивая сил.

Чтобы, ежели тревога, –

Сразу скатертью дорога.

Чтоб теперича и впредь

Никогда вам не болеть.

Чтобы сгинула зараза

Под колесами КАМАЗа,

А вы сами полегли

Под колесами любви!

***

Выпить ему нельзя,

Закон в этом смысле бдит.

Знаем мы с вами, друзья,

Что он на колесах сидит.

Нет-нет, в плане допинга чист!

Он просто автомобилист.

Желаем поменьше стресса

И личного автопрогресса!





***

Четко иди по приборам,

Вперед за своею мечтой.

И чтоб не сбоили моторы

Ни в автомобиле, ни твой.

***

В этот праздник желаю всем водителям:

Абсолютного счастья,

Вечной молодости,

Тотального везения,

Отличного настроения,

Миллионного состояния,

Отменного чувства юмора,

Безупречного вкуса,

Изысканных манер,

Любимую семью,

Изумительных детей,

Счастливой жизни.

Так тому и быть!





***

Пусть ваша счастливая и беззаботная жизнь набирает обороты так же быстро, как гоночный болид. Пусть друзья и близкие будут надежными, как подушка безопасности. Пусть впечатления будут яркими, как дальний свет фар. А отношения крепкими, как броня президентского лимузина. С Днем автомобилиста!

***

Мы проводим в машинах массу времени. Утром и вечером стоим в пробках на работу и обратно, по выходным — на дачу и в магазины. Это давно уже стало рутиной. Так пусть же автомобиль приносит массу позитивных эмоций и ярких впечатлений. Пусть будет больше возможностей выезжать с семьей на природу и путешествовать по стране и миру. Пусть он подарит вам возможность встречаться с интересными людьми и познавать мир. С праздником!