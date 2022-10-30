. Девушка Егора Крида попала в жуткое ДТП

Девушка певца Егора Крида разбилась на автомобиле. Ольга Ломакина принимала участие в шоу «Холостяк». На счету эффектной модели интрижка с любвеобильным Егором Кридом. Ольга двигалась по Дмитровскому шоссе столицы за рулем своего автомобиля Mercedes. По словам модели, все случилось за считанные секунды: произошел сбой в управлении, руль резко повело влево, автомобиль налетел на бетонное сооружение и его резко подкинуло вверх. В результате аварии машина перевернулась в воздухе и приземлилась на крышу. К счастью, пострадавших в ДТП нет. Осознание произошедшего к Ольге пришло после того, как ей помогли выбраться из автомобиля случайные прохожие. Передняя часть автомобиля пострадал так, что не подлежит ремонту. «Я не знаю каким чудом выжила. Не отвлекалась, не сидела в телефоне… Повело руль влево резко и все… Понимаю, что машина переворачивается, думала, что все! Мне конец. Я сама отстегнулась от ремня безопасности, машина стояла на крыше, и тут прибежали люди, начали помогать. После приехала моя родная сестра и была со мной!», рассказала девушка.Вскоре после происшествия на место ДТП приехали две машины скорой помощи, ДПС, дорожный патруль. Сестра забрала вещи из салона перевернутого автомобиля, в то время как сотрудники дорожной полиции выясняли у Ольги обстоятельства аварии. После осмотра врачами скорой помощи, Ольге поставили диагноз — сотрясение головного мозга. «Благодарю Бога, что все обошлось! И благодарю вас, что с пониманием относитесь ко всему и проявляете заботу» — написала Ольга подписчикам. Напомним, Ольга принимала участие в шоу в 2018 году, когда холостяком был объявлен Егор Крид. Красавице из Ельца практически удалось завоевать сердце звездного блондина. Но в итоге она ушла из шоу по собственному желанию.