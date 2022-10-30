. ЕС допускает разморозку золотовалютных резервов России после начала восстановления Украины

Вадим Карасев

Евросоюз будет удерживать замороженные 300 млрд евро российских золотовалютных резервов в качестве гарантии до начала восстановления Украины после конфликта на ее территории. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

Европейский чиновник отметил, что ранее правительство Украины требовало конфисковать активы россиян, после чего направить их на восстановление страны. Тем не менее пока законодательство ЕС такого не предусматривает, хотя уже даже глава ЕК откровенно заявляет, что цель заморозки — конфисковать российские активы.



Рейндерс добавил, что в настоящее время из-за санкций Евросоюза были заморожены не только активы российского Центробанка, но и имущество 90 человек – в общей сложности оно оценивается в 17 млрд евро.

В ответ на действия РФ на Украине страны Запада ввели санкции в отношении российской экономики, которые касаются крупных банков, организаций и частных лиц - бизнесменов и представителей власти, а также заморозили активы российского ЦБ. Недоступна оказалась примерно половина резервных средств — около 300 млрд долларов.



Еще в начале октября сообщалось, что ЕК разрабатывает юридические акты, позволяющие наложить арест на российские подсанкционные активы, что позволит их в дальнейшем конфисковать. Она планирует расширить полномочия стран-членов ЕС касаемо ареста активов физических и юридических лиц. Так, нарушение санкций может быть включено в список преступлений наряду с отмыванием денег и коррупцией, позволяющих арестовать счета. О такой возможности говорили еще весной, тогда предлагалось использовать практику Италии по борьбе с мафией.

До этого министр финансов США Дженнет Йеллен заявляла, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Киева российские активы, замороженные западными странами. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, в свою очередь, отмечал, что конфискация российских активов в пользу Украины требует серьезного юридического обоснования.