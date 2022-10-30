Вадим Карасев

Париж заявил, что обвинения Москвы в адрес Лондона не имеют доказательств

Франция заступилась за Великобританию после обвинений России в том, что Лондон мог быть причастен к подготовке атаки Киева на корабли Черноморского флота. Об этом сообщается на сайте французского ведомства.

«Выдвинутые 29 октября обвинения Россией против Соединенного Королевства, не имеют каких-либо доказательств», — говорится в сообщении.

Корабли Черноморского флота, атакованные беспилотными летательными аппаратами вблизи Севастополя 29 октября, обеспечивали безопасность при вывозе зерна по морскому коридору из портов Украины. После атаки постоянное представительство России при ООН запросило проведение заседания Совета Безопасности организации на 31 октября.

Позже в США подтвердили версию об атаке Украины на российские корабли. Москва, в свою очередь, заявила о приостановке участия в вывозе продукции из украинских портов из-за теракта в акватории Севастополя.