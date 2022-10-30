. Генпрокуратура высказалась о блокировке принадлежащего Telegram домена
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Генпрокуратура высказалась о блокировке принадлежащего Telegram домена

Генпрокуратура высказалась о блокировке принадлежащего Telegram доменаГенпрокуратура России сообщила, что не требовала от Роскомнадзора блокировать домен t.me

Генеральная прокуратура России заявила, что не подавала в Роскомнадзор требование о блокировке принадлежащего Telegram домена для создания коротких ссылок t.me. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее сообщалось, что домен был заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 29 октября, причина блокировки не уточнялась.



Блокировка t.me

Вечером 29 октября Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену коротких ссылок t.me, следовало из данных сервиса ведомства для проверки ограничений доступа к сайтам.

Основанием для внесения в реестр указывается статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Статья предполагает ограничение доступа к сайтам в интернете, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, или недостоверную общественно значимую информацию.

Позднее домен t.me исчез из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов. При этом доступа к нему по-прежнему не было.



В Роскомнадзоре исключили блокировку Telegram в России

Роскомнадзор сообщил в своем Telegram-канале, что мессенджер не будет заблокирован на территории России.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России.


# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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