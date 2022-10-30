Генпрокуратура высказалась о блокировке принадлежащего Telegram домена
Генеральная прокуратура России заявила, что не подавала в Роскомнадзор требование о блокировке принадлежащего Telegram домена для создания коротких ссылок t.me. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее сообщалось, что домен был заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 29 октября, причина блокировки не уточнялась.
Блокировка t.me
Вечером 29 октября Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену коротких ссылок t.me, следовало из данных сервиса ведомства для проверки ограничений доступа к сайтам.
Основанием для внесения в реестр указывается статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Статья предполагает ограничение доступа к сайтам в интернете, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, или недостоверную общественно значимую информацию.
Позднее домен t.me исчез из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов. При этом доступа к нему по-прежнему не было.
В Роскомнадзоре исключили блокировку Telegram в России
Роскомнадзор сообщил в своем Telegram-канале, что мессенджер не будет заблокирован на территории России.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России.