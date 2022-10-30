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Год возможностей для Овнов, заботы о здоровье у Скорпионов: чем удивит 2023 год Кролика разные знаки зодиака

Год возможностей для Овнов, заботы о здоровье у Скорпионов: чем удивит 2023 год Кролика разные знаки зодиака

Символом наступающего 2023 года будет Черный водяной Кролик. В некоторых источниках его также называют годом Кота, что не имеет принципиальной разницы, так как в китайском языке этих двух животных символизирует один иероглиф и они обладают похожими характеристиками. Покровитель года вступает в свои права 21 января в 23 часа 53 минуты, таким образом, встречать Новый год следует в ночь на 22 января.

Чем будет отличаться год черного водяного Кролика

Кролик, который считается покровителем 2023 года, отличается открытостью, добродушием, сдержанностью и нежностью. Это ласковое и обаятельное животное, которое тем не менее не лишено проницательности и мудрости.

Согласно китайскому календарю, 2023 год будет проходить под воздействием стихии черной Воды, поэтому символ года называется черным водяным Кроликом. Он отличается от других своих сородичей созидательностью, немногословностью, пониманием.


Кролик — семейное животное, его главной ценностью являются дом и семья. По мнению специалистов, все характеристики года будут совпадать с нравом этого животного. 2023 будет добрым и романтичным, в нем ожидается много душевного общения и семейного счастья. Но он также потребует от всех больше времени проводить с семьей, заниматься обустройством домашнего очага.

В этом году не предвидятся крупные ссоры, семейные конфликты и разводы, скорее наоборот — год Кролика будет способствовать перемирию и поиску компромиссов. Одинокие люди в этом году могут встретить свою вторую половинку.

Какие важные астрологические события произойдут в 2023 году

Планетой 2023 года считается Юпитер, который находится в знаке Овна, но в мае он переместится в знак Тельца. Это означает, что первая половина года будет отличаться импульсивностью всех процессов, решительностью, мгновенным принятием решений, во второй половине года произойдет спад энергий, но возрастут созидательные процессы. Это благоприятное время для творчества, строительства, путешествий.


Соединение Юпитера и Венеры в марте многим принесет личное счастье, романтические встречи, подарки судьбы.

В 2023 году ожидаются четыре затмения — два лунных и два солнечных. Это обычное явление, не сулящие никаких экстремальных событий. Также ожидаются четыре периода ретроградного Меркурия, во время которых нежелательно начинать какие-то новые дела, решать важные вопросы.

В период ретроградной Венеры следует отказаться от свадьбы, помолвки, предложения руки и сердца.

Какое влияние год Кролика окажет на разные знаки зодиака

Овен


Для Овнов этот год станет годом возможностей. Вы сможете кардинально изменить свою жизнь к лучшему, добиться высоких результатов в профессиональной сфере, повысить свои доходы. В личных отношениях вас также ждут позитивные перемены.

Телец


Первая половина года у Тельцов будет насыщена разнообразными делами, которые не будут приносить удовлетворение и доходы. Может возникнуть недовольство собой. Постарайтесь держать эмоции под контролем. Уже летом ситуация начнет улучшаться.

Близнецы


В первой половине года Близнецам следует остерегаться новых знакомств и не вступать в близкие или партнерские отношения с малознакомыми людьми. Велика вероятность столкнуться с обманом или мошенничеством.

Рак


Представителям этого знака придется столкнуться с финансовыми трудностями. Но они будут не критичными, если вы сможете экономить и контролировать баланс своих доходов и расходов. Также желательно все спланировать и расставить правильно приоритеты в делах.

Лев


Год Кролика будет не особо удачным для Львов. Они будут стараться проявить себя в работе, творчестве, стремиться к каким-то достижениям, но им постоянно будет казаться, что их недооценивают. Лучший вариант в этом году — сосредоточиться на образовании и повышении знаний.

Дева


У Девы в первой половине года могут возникнуть пугающие ситуации, а связанные с ними трудности будут казаться непреодолимыми. Постарайтесь ко всему относиться спокойно, ищите пути решения возникающих проблем. Эти события станут для вас хорошим испытанием, пройдя которое, вы сможете изменить свою жизнь.

Весы


Представителей этого знака ожидает удача в коллективных проектах, за которые вы можете смело браться уже в начале года. Неожиданно открывшиеся возможности станут хорошим стимулом для движения вперед, и уже к середине года вы достигните высоких результатов.

Скорпион


Скорпионам следует сбавить темп погони за успехом и заняться своим оздоровлением. Ваш организм устал от перегрузок и нуждается в отдыхе. Идеальным вариантом будет в начале года взять отпуск и отправиться вместе с близким человеком в места, которые вас вдохновляют и успокаивают.

Стрелец


У Стрельцов ожидается достаточно спокойный год, хотя он потребует больших финансовых вложений в образование. Но это приятные расходы, которые со временем сполна окупятся. Чтобы не наделать ошибок, старайтесь чаще прислушиваться к мнению близких людей.

Козерог


У Козерогов в этом году возможно прибавление семейства или какие-то другие позитивные изменения в семье. Также встанет вопрос недвижимости, связанный с ее приобретением, оформлением наследства или переездом. Благоприятный год для творческих Козерогов.

Водолей


Начало года у Водолея будет насыщено разнообразными мелкими делами, встречами, поездками, которые, по ощущениям, не принесут особого результата. Но это обманчивое впечатление рассеется уже к весне, когда вы почувствуете улучшение финансового положения.

Рыбы


Для Рыб этот год окажется удачным, хоть и чрезвычайно тяжелым. Вам всего лишь нужно будет выдержать навалившуюся на вас нагрузку и все правильно спланировать. Зато к концу года у вас значительно вырастут доходы, вы сможете вздохнуть с облегчением, и отправиться в путешествие, о котором давно мечтали.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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