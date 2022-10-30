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Ида Галич столкнулась с психом

Ида Галич столкнулась с психом
Ведущая Ида Галич поделилась жуткой историей. Жуткий вечерок пришлось пережить 29 октября телеведущей Иде Галич, решившей провести ночь в своей «холостяцкой» квартире на Ленинском проспекте столицы. Девушка сильно перепугалась и ей пришлось даже вызывать полицию. А началось все с того, что из квартиры этажом выше начали раздаваться странные звуки. «Тут полный треш. Откуда-то сверху такие крики. Ужас. Что-то постоянно бросают. Орут. Я очень боюсь, что может дойти до насилия», - сообщила Ида своим подписчикам.
Она поднялась наверх и постучала в квартиру, откуда доносились грохот, крики мужчины и женщины. Ей никто не открыл, а шум продолжился. Она сходила еще раз, через дверь пригрозила вызвать полицию. Но и это не помогло. Пришлось все же набирать номер «112». Вскоре прибыли полицейские. Они поднялись наверх и, вернувшись, сообщили, что в той квартире находится одна лишь старушка, которая даже не открыла им дверь, а только лишь послала стражей порядка в известном направлении. Лишь после того, как Галич позвала полицейского к себе в гостиную и он сам услышал крики, экипаж вновь отправился к злополучной квартире. «Оказалось, что там живет неуравновешенный тип, которого каждые полгода кладут в психиатрическую больницу. При этом дома у него никого нет, он один. Он говорит и женским голосом, и мужским, и голосом бабки. У него в квартире стоят камеры, по которым за ним следят родственники».
# Шоу-бизнес Галич Ида
По материалам: z-aya

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