. Илья Авербух честно рассказал об изменах любимой

Фигурист Илья Авербух сделал признания о личной жизни. Илья Авербух и Елизавета Арзамасова официально поженились два года назад. До этого они несколько лет встречались, тщательно маскируя свои отношения от широкой общественности. Чувства у них зародились, когда «папина дочка» была еще несовершеннолетней. Сейчас Илья и Лиза растят сына Льва и не скрывают, что счастливы. Авербух считает, что ему безумно повезло со второй женой и готов сделать все возможное, чтобы а супруге было с ним хорошо. Он категорически против так называемых свободных семейных отношений, называя это предательством. Измена не может спасти то, что развалилось, она лишь дальше разрушает чувства и самого человека. Это предательство и реакция на него бывает однозначной.«Первое, что мы чувствуем, когда узнаем про измену, это и есть самое настоящее. Дальше мы можем рассказывать, что, мол, есть огромная любовь, а здесь я просто по мелочи гажу. Это все стоит на очень зыбкой почве нечестности. Мне кажется, честнее прийти и сказать: да я буду все держать, нести ответственность, но не буду бегать между двумя женщинами, унижая их обеих. Это эгоистичная позиция мужчины. Он и сам мучается от этого. Я вообще считаю, что все это — одно большое мучение», — объяснил продюсер и хореограф «Ледникового периода». Лиза сейчас тоже принимает участие в ледовом шоу. И по реакции Ильи на ее выступления понятно, что он каждой своей клеточкой переживает за нее, чувствует малейшее ее движение. «Брак — это наивысшая степень доверия друг другу. Мне многие скажут: в жизни так не бывает. Но над этим нужно работать. Могу сказать, что два года я счастлив в браке. У нас все получается пока. И я уверен, что это «пока» будет всегда, потому что мы оба говорим и идем по этой дороге. Раньше я тоже думал, что так не бывает. Но так бывает. Это возможно, достижимо, если люди все время слышат друг друга», — утверждает Авербух в YouTube-шоу «Точка принятия».