. Изменятся правила выплат из маткапитала на детей до 3 лет

Родители одного ребенка тоже получат право на помощь от государства

Ежемесячное пособие из средств маткапитала можно будет получать не только на второго, но и на первого ребенка. Соответствующий проект постановления Правительства, закрепляющего новый порядок и условия получения выплат, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Когда и каких изменений ожидать, разбиралась «Парламентская газета».

На первый-второй можно не рассчитываться

Госдума 18 октября в первом чтении приняла пакет из двух законопроектов, которые предполагают с 2023 года введение универсального пособия россиянам, имеющим детей, и беременным женщинам. Оно заменит большинство нынешних соцвыплат для таких граждан, кроме пособия по уходу за ребенком для родителя, который работал до ухода в отпуск, и выплат из маткапитала.

Но последние тоже ждут изменений, которые должны упростить жизнь семей с низким доходом. В соответствии с поправками в Закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» пособие за счет маткапитала можно будет получать на любого ребенка в возрасте до трех лет, независимо от его очередности.

Для этого Минтруд подготовил проект правительственного постановления, в котором подробно объяснил правила назначения выплат, а также установил перечень необходимых для этого документов и форму заявления для назначения пособия или отказа от него.

Условием выплат останется один критерий — среднедушевой доход семьи, постоянно проживающей в России, должен быть меньше двукратной величины регионального прожиточного минимума. Например, в Москве это 129,6 тысячи рублей в месяц на семью с одним ребенком, в Белгородской области — 73,6 тысячи, в Камчатском крае — 163,7 тысячи.

Ежемесячное пособие для таких семей установят в размере величины регионального прожиточного минимума для детей, который в среднем составляет около 13,5 тысячи рублей. Когда минимум вырастет, автоматически увеличат и пособие, дополнительного обращения для этого не потребуется.

Однако доходы — это не только зарплата, но и пенсии, различные пособия, стипендии, алименты, компенсации, дивиденды по ценным бумагам, проценты по вкладам и другие активы. А, например, страховые выплаты, материальная помощь из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, налоговые вычеты и социальное пособие на погребение в них учитывать не будут.

В этом деле полный порядок

Заявление о назначении ежемесячных выплат можно будет подать в Фонд пенсионного и социального страхования (ФПСС) лично, либо через портал госуслуг, либо в МФЦ в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если отправить его в первые три месяца, перечислят и деньги за них, в остальных случаях началом выплат будет месяц подачи заявления. Деньги поступят на банковский счет человека, оформившего маткапитал.





Если в семье есть несколько детей в возрасте до трех лет, то заявление нужно будет подать на каждого ребенка отдельно. Пособие назначают на 12 месяцев, поэтому, чтобы продлить выплаты, через год нужно заново обратиться в ФПСС. Также в любое время можно отказаться от получения этих денег, отправив соответствующее заявление.

Выплаты в любом случае прекратятся, когда ребенку исполнится три года, а также если деньги маткапитала кончатся. Остановят перевод средств и при переезде в другой регион, смерти ребенка либо выявлении недостоверной информации в документах заявителя. И, разумеется, выплаты уже не будут положены, если ребенка оставят в роддоме, передадут в детдом, отдадут на усыновление, под опеку или попечительство в другую семью.

Это постановление Правительства вступит в силу с 1 января 2023 года, а пока оформить выплату можно только на второго ребенка. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ, либо заполнить форму на портале госуслуг.

Подать заявление также можно в любое время, пока детям не исполнилось три года, а вот претендовать на перечисление средств за прошедшие месяцы с рождения ребенка в полном размере можно даже дольше — при обращении в первые шесть месяцев.



