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Экс-премьер Молдавии Кику заявил об уничтожении экономики страны руководством

Экс-премьер Молдавии Кику заявил об уничтожении экономики страны руководствомЭкс-премьер Молдавии Кику обвинил Санду в целенаправленном уничтожении экономики страныСюжетСнижение ставки по кредитам:

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику обвинил руководство страны во главе с президентом Майей Санду в целенаправленном уничтожении экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

Кику заявил, что базовая ставка, на основе которой устанавливаются процентные ставки по кредитам, была «существенно» увеличена 27 октября в странах еврозоны, до 2,25 процента. До этого минимальная ставка составляла 1,5 процента. «В Молдавии на протяжении нескольких месяцев эта ставка составляет 21,5 процента, тогда как до прихода к власти партии "Действие и солидарность" она достигала 2,65 процента», — пишет Кику в социальных сетях, обращаясь к президенту. Экс-премьер добавил, что повышение стоимости кредитов делает невозможным инвестирование денег и «напрочь убивает экономику».

Бывший премьер-министр отметил, что из-за высокой процентной ставки республика выплачивает 3,5 миллиарда леев (более 11 миллиардов рублей) по кредитам, взятым в коммерческих банках для обеспечения жителей пенсиями и зарплатами. По его словам, в условиях экономического кризиса страны многие компании обанкротятся ввиду невозможности конкурировать с предприятиями Европейского союза.

Ранее стало известно, что с ноября Молдавия станет покупать российский газ дешевле, чем раньше. Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, стоимость энергоносителя составит для компании 821,58 доллара за тысячу кубометров.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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