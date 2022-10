. Эти 20 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 31 октября — 4 ноября + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





На следующей неделе, в период с 31 октября по 4 ноября, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S запланировано не менее 20 релизов. Из них не так много крупных проектов, но есть ожидаемые игры отдельными категориями игроков, например, любители раллийный гонок давно ждут WRC Generations.

Следующие игры появятся на следующей неделе на приставках Xbox:

Game Pass

Broken Pieces (31 октября)LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — Galactic Edition (1 ноября)Lonesome Village (1 ноября)Missile Command: Recharged (1 ноября)The Legend Of Tianding (1 ноября)Hatup (2 ноября)Shatter Remastered Deluxe (2 ноября)The Entropy Centre (2 ноября)Die By the Blade (3 ноября)Ghost Song (3 ноября)Goalazo! 2 (3 ноября)Sword and Fairy: Together Forever (3 ноября)The Chant (3 ноября)WRC Generations (3 ноября)Yuppie Psycho (3 ноября)Bratz: Flaunt Your Fashion (4 ноября)Caterpillar (4 ноября)CounterAttack (4 ноября)Silver Nornir (4 ноября)Tanuki Sunset (4 ноября)

Что касается выхода игр в Game Pass на следующей неделе — известно пока только о 2 проектах:

The Legend Of Tianding (1 ноября)Ghost Song (3 ноября)

В начале следующей недели можно ожидать анонс от Microsoft, какие игры пополнят подписку Game Pass в первой половине октября.