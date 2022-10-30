. Как разным знакам зодиака пережить период ретроградного Марса с 30 октября до 11 января 2023 года

Два с половиной месяца ретроградного движения Марса, которое начинается 30 октября 2022 года и закончится 11 января 2023 года, принесут в жизнь многих людей существенные перемены. Представителям разных знаков зодиака важно знать, как этот опасный период может отразиться на их жизни и что нужно делать, чтобы избежать влияния этой воинственной и коварной планеты.

Овен





Один из самых энергичных и воинственных знаков зодиака рискует попасть в унисон с энергией ретроградного Марса. Тогда удвоенная агрессия и склонность к разрушению могут вырваться наружу и стать источником серьезных проблем для Овнов и их окружения. Для того чтобы этого избежать, в период ретроградного Марса нужно направить свою энергию в позитивное русло: больше двигаться, вести активный образ жизни, заниматься спортом.

Телец





Тельцы в период обратного движения Марса будут подвержены лени, апатии, тревожным мыслям, желанию уединиться и ни с кем не разговаривать. Им крайне важно взять себя в руки, чтобы избежать депрессии. Старайтесь занять себя каким-то интересным делом, смените обстановку, отправьтесь в путешествие, больше общайтесь с друзьями и близкими людьми.

Близнецы





Жизнерадостные и коммуникабельные Близнецы будут испытывать непривычный для себя период тревожности и раздражительности. Постарайтесь держать эмоции под контролем, не срываться на близких, не заниматься поиском причин своего состояния. Просто переждите этот непростой период, занимаясь привычными делами.

Рак





У Раков все внимание будет сконцентрировано на взаимоотношениях в семье. То, что раньше давалось легко и доставляло радость, в период ретроградности Марса будет проходить через трансформацию и поиск ответов на вопросы. Вам необходимо научиться признавать свои ошибки, исключить эгоизм в общении и действовать в интересах своих близких, если хотите сохранить семью.

Лев





Все проблемы Львов будут заключаться в неспособности отстраниться от ссор и выяснения отношений с окружающими людьми. Постарайтесь взять себя в руки и не провоцировать конфликты, тогда вам удастся легко и успешно завершить этот год. В противном случае могут возникнуть критические ситуации, из которых будет сложно найти выход.

Дева





В период ретроградного Марса Девам категорически нельзя вступать в новые отношения, заключать брак или что-то менять в своем жизненном статусе. Отложите все мысли о любви и романтических встречах до начала следующего года, чтобы гармонизировать свою жизнь и не привлекать в нее негатив.

Весы





Для Весов на период ретроградного Марса есть одно ценное пожелание: ничего не менять в своей жизни до окончания этого процесса. Это касается всех сфер. Оставьте все как есть, если не хотите спровоцировать массу проблем. Кроме того, постарайтесь держать эмоции под контролем и следите за своими словами при общении с окружающими людьми.

Скорпион





Все, что совершает Скорпион в этот период, лучше делать скрытно, не привлекая внимание окружающих людей. Меньше делитесь своими планами, не радуйтесь публично успехам, не прислушивайтесь к советам окружающих людей. Ноябрь, декабрь и начало января — это только ваше время, и чем меньше людей будут посвящены в его события, тем оно будет для вас успешнее.

Стрелец





Энергичные и импульсивные Стрельцы, так же как и Овны, рискуют совместить свою энергию с энергией воинственного Марса. Являясь любителями приключений, они могут оказаться в гуще негативных событий. Старайтесь контролировать свои эмоции, избегать конфликтов и абстрагироваться от неприятных людей с плохой энергетикой.

Козерог





Влияние ретроградного Марса на Козерогов может проявиться ближе к концу года. Они рискуют попасть в неприятные ситуации, связанные с ослаблением собственной энергии и потерей контроля над своей интуицией. При любых обстоятельствах старайтесь сохранять спокойствие, действуйте неспеша и не принимайте важные решения.

Водолей





Водолеям на протяжении всего ретроградного периода Марса следует сохранять контроль над своими действиями, не рисковать, не тратить много денег, не совершать необдуманные шаги. Любые непредвиденные ситуации, возникшие в этот период, возможны только из-за утраты бдительности и ответственности за свои поступки.

Рыбы





У Рыб в период ретроградного Марса часто будут срываться планы, меняться задачи, происходить какие-то перестановки во взаимоотношениях с людьми. Не исключено, что вы разочаруетесь в людях, которым доверяли, но вместе с тем обретете новых, надежных друзей. Не принимайте события этого периода близко к сердцу, ведь в конечном итоге он окажется для вас удачным.