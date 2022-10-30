. Как выбрать трубы для системы водяных теплых полов
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Как выбрать трубы для системы водяных теплых полов

Система теплых полов будет надежной и долговечной лишь при условии установки качественных, целостных и герметичных труб, поэтому подбирать их рекомендуется с особой тщательностью.

Как выбрать трубы для системы водяных теплых полов

Требования, предъявляемые к трубам для водяных теплых полов

Водяная система теплых полов обладает множеством бесспорных преимуществ. Она экономична, долговечна, обеспечивает равномерный подогрев и возможность регулировки температуры. Появляется возможность избавиться от радиаторов отопления, которые выглядят в интерьере не слишком эстетично. Организация водяных полов в частных домах организуется достаточно просто. Что касается многоэтажен, то здесь потребуется реорганизация существующей системы отопления или установка собственного электрического котла.

Трубы, предназначенные для монтажа теплых полов, будут находиться под стяжкой на протяжении десятков лет, поэтому к этим изделиям предъявляется целый ряд требований. Среди них:

    • длительный срок эксплуатации, способность выдерживать температурные перепады и высокое давление. Поэтому при выборе данной продукции рекомендуется отдать предпочтение проверенным производителям. Так, трубка для теплых полов немецкого бренда Rehau способна прослужить до полувека, обладает повышенной устойчивостью к износу и высоким температурам, не деформируется, успешно противостоит коррозии, а в ее полости не скапливается налет даже при очень длительном использовании;
    • хорошая гидроизоляция и герметичность, защита от окисления;
    • эластичность и стойкость на изгиб;
    • оптимальный диаметр. В идеале, он должен в идеале оставлять 16 или 18 мм, тогда уровень пола увеличится незначительно, а в использовании дополнительного оборудования не будет необходимости.

Также важными параметрами являются коэффициент расширения (0,25 мм/мК) и теплопроводность (0,43 Вт/мК).

Самыми востребованными традиционно являются трубки из сшитого полиэтилена. При их выборе рекомендуется обратить внимание на качество сварных швов. Оптимальный вариант – сшивка пероксидом, соединение с помощью силана и потока электронов в магнитном поле обеспечивает сшивку с меньшей плотностью.

Если в процессе подбора труб для теплых полов у вас возникли вопросы, необходимо обратиться за помощью к опытным продавцам-консультантам, которые помогут выбрать продукцию с нужными параметрами для конкретных условий эксплуатации.

# Строительство

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