. Кастюкевич: Херсонская область будет с углем
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Кастюкевич: Херсонская область будет с углем

Кастюкевич: Херсонская область будет с углем

Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич сообщил, что в Херсонскую область начали завозить уголь.

"После встречи с главой Правительства Херсонской области Сергеем Елисеевым спешу поделиться хорошими новостями: Российская Федерация обеспечит жителей Херсонской области углем", - написал Кастюкевич в своем telegram-канале.


По словам депутата, в Херсоне многие дома на печном отоплении, именно поэтому один из главных вопросов херсонцев - это уголь.

Кастюкевич сообщил, что жителей населенных пунктов обеспечат топливом из расчета 2 тонны на домовладение, вне зависимости от социальной категории.

"Сейчас уголь завозят в социальные и госучреждения: больницы, школы, детские сады. Далее – жителям", - сказал Кастюкевич.

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По материалам: uposters.ru

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