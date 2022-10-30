. Кастюкевич: Херсонская область будет с углем

Вадим Карасев

Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич сообщил, что в Херсонскую область начали завозить уголь.

"После встречи с главой Правительства Херсонской области Сергеем Елисеевым спешу поделиться хорошими новостями: Российская Федерация обеспечит жителей Херсонской области углем", - написал Кастюкевич в своем telegram-канале.

По словам депутата, в Херсоне многие дома на печном отоплении, именно поэтому один из главных вопросов херсонцев - это уголь.

Кастюкевич сообщил, что жителей населенных пунктов обеспечат топливом из расчета 2 тонны на домовладение, вне зависимости от социальной категории.

"Сейчас уголь завозят в социальные и госучреждения: больницы, школы, детские сады. Далее – жителям", - сказал Кастюкевич.