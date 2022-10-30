. Когда отмечают праздник День автомобилиста 2022, поздравления и открытки с праздником

В последнее воскресенье октября традиционно отмечают праздник День автомобилиста. В 2022 году это будет 30 число. Его полное название — День работников автомобильного и городского транспорта. В это время принято поздравлять всех водителей общественного транспорта, а также тех, кто по роду своей деятельности перевозит пассажиров или грузы. Но также этот праздник считают своим все автолюбители, водители личного автотранспорта.

История праздника День работников автомобильного и городского транспорта

Праздник День автомобилиста появился еще в советские времена, по инициативе шоферов, которые пожаловались, что у них нет профессионального праздника. Первоначально он назывался День работников автотранспорта, позднее был переименован в День автомобилиста. Позже власти решили объединить праздник автомобилистов с работниками дорожного хозяйства.

В 2012 году название снова изменялось, и праздник стал называться так, как сейчас – День работников автомобильного и городского транспорта. А в народе он так и называется – День автомобилиста.





Но праздник не исчез и дата его не изменилась. Он пользуется вниманием, к этому дню приурочены различные выставки старинных автомобилей и технических новинок, где можно воочию оценить насколько со временем изменились транспортные средства. Так что с праздником всех, кто умеет управлять автомобилями!

Поздравления с Днем автомобилиста 2022

Без транспорта трудно представить жизнь в современном мире, а транспорт без водителей функционировать не сможет. Ни в работе, ни в повседневной жизни, ни на отдыхе без водителей не обойтись. Своих родных, коллег и знакомых, которые имеют отношение к этой профессии, необходимо обязательно поздравить с их профессиональным праздником.





*** Поздравляем всех водителей с этим праздником и желаем им никогда не сталкиваться с аварийными ситуациями на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными, взаимовежливыми, не рисковать, чтобы тормоза никогда не отказывали, а дома всегда ждали. *** Пусть ваша счастливая и беззаботная жизнь набирает обороты так же быстро, как гоночный болид. Пусть друзья и близкие будут надежными, как подушка безопасности. Пусть впечатления будут яркими, как дальний свет фар. А отношения крепкими, как броня президентского лимузина. С Днем автомобилиста! *** Мы проводим в машинах массу времени. Утром и вечером стоим в пробках на работу и обратно, по выходным — на дачу и в магазины. Это давно уже стало рутиной. Так пусть же автомобиль приносит массу позитивных эмоций и ярких впечатлений. Пусть будет больше возможностей выезжать с семьей на природу и путешествовать по стране и миру. Пусть он подарит вам возможность встречаться с интересными людьми и познавать мир. С праздником!

Традиционным и любимым поздравлением у водителей, которым они поздравляют друг друга, считается «ни гвоздя, ни жезла». Оно говорит само за себя, даже добавить нечего.





*** Развеются страхи, печали, тревоги,

Когда впереди километры дороги,

Когда твоя цель где-то за горизонтом,

И движешься к ней ты сегодня экспромтом. Пусть в шорохе шин поутихнут невзгоды:

В салоне уютно во все непогоды.

И в запахе терпком бензина и кожи

Пусть растворяется, все, что негоже. Счастья большого на долгие мили.

С праздником, штурманы автомобилей! *** Чтоб избавиться от стресса,

Лезьте внутрь Мерседеса.

А чтоб ладилось в делах,

Забирайтесь в Кадиллак. Ехать чтобы в магазины,

Выбирайте лимузины

(В них, друзья, такие длины –

Хватит подо все корзины). Пешеходов презирать

Пригодится Мазерать.

Чтобы погонять, как встарь,

Пересядьте на Феррарь. Поразить решили жинку?

Подарите Ламборджинку.

Ну а по делам везде

Пусть гоняет на Форде. Мы, к чему об иномарках?

Чтоб они – во всех подарках!

Чтоб любители машин

Достигали бы вершин!

Что можно подарить автомобилисту

Лучшими подарками всем, кто так или иначе связан с этим праздником, будут предметы, которые можно применить к автомобилю. Праздник профессиональный и подарки должны быть тематическими. Это могут быть различные коврики для салона автомобиля, чехлы на сиденья, магнитола, так как без музыки в дороге не обходится практически никто.

Также в качестве подарков подойдут термосы и термокружки, ведь зима не за горами, а в дороге водителю обязательно захочется выпить горячего чаю или кофе. Всегда пригодятся водителям обложки на водительские удостоверения, которые быстро изнашиваются из-за частого использования, ведь их нередко приходится предъявлять.





Также в качестве идеи для подарков можно посоветовать удобные подушки для поездок, ведь в дороге приходится останавливаться, можно подремать с комфортом, это особенно актуально для водителей, у которых дальние маршруты.

Актуальным и полезным подарком будет массажер, так как в дороге у водителей часто затекает спина и шея, что приводит впоследствии к различным заболеваниям опорно-двигательного аппарата. А массажер, как профилактическое средство, очень пригодится любому водителю.