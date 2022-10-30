Когда отмечают праздник День автомобилиста 2022, поздравления и открытки с праздником
В последнее воскресенье октября традиционно отмечают праздник День автомобилиста. В 2022 году это будет 30 число. Его полное название — День работников автомобильного и городского транспорта. В это время принято поздравлять всех водителей общественного транспорта, а также тех, кто по роду своей деятельности перевозит пассажиров или грузы. Но также этот праздник считают своим все автолюбители, водители личного автотранспорта.
История праздника День работников автомобильного и городского транспорта
Праздник День автомобилиста появился еще в советские времена, по инициативе шоферов, которые пожаловались, что у них нет профессионального праздника. Первоначально он назывался День работников автотранспорта, позднее был переименован в День автомобилиста. Позже власти решили объединить праздник автомобилистов с работниками дорожного хозяйства.
В 2012 году название снова изменялось, и праздник стал называться так, как сейчас – День работников автомобильного и городского транспорта. А в народе он так и называется – День автомобилиста.
Но праздник не исчез и дата его не изменилась. Он пользуется вниманием, к этому дню приурочены различные выставки старинных автомобилей и технических новинок, где можно воочию оценить насколько со временем изменились транспортные средства. Так что с праздником всех, кто умеет управлять автомобилями!
Поздравления с Днем автомобилиста 2022
Без транспорта трудно представить жизнь в современном мире, а транспорт без водителей функционировать не сможет. Ни в работе, ни в повседневной жизни, ни на отдыхе без водителей не обойтись. Своих родных, коллег и знакомых, которые имеют отношение к этой профессии, необходимо обязательно поздравить с их профессиональным праздником.
***
Поздравляем всех водителей с этим праздником и желаем им никогда не сталкиваться с аварийными ситуациями на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными, взаимовежливыми, не рисковать, чтобы тормоза никогда не отказывали, а дома всегда ждали.
***
Пусть ваша счастливая и беззаботная жизнь набирает обороты так же быстро, как гоночный болид. Пусть друзья и близкие будут надежными, как подушка безопасности. Пусть впечатления будут яркими, как дальний свет фар. А отношения крепкими, как броня президентского лимузина. С Днем автомобилиста!
***
Мы проводим в машинах массу времени. Утром и вечером стоим в пробках на работу и обратно, по выходным — на дачу и в магазины. Это давно уже стало рутиной. Так пусть же автомобиль приносит массу позитивных эмоций и ярких впечатлений. Пусть будет больше возможностей выезжать с семьей на природу и путешествовать по стране и миру. Пусть он подарит вам возможность встречаться с интересными людьми и познавать мир. С праздником!
Традиционным и любимым поздравлением у водителей, которым они поздравляют друг друга, считается «ни гвоздя, ни жезла». Оно говорит само за себя, даже добавить нечего.
***
Развеются страхи, печали, тревоги,
Когда впереди километры дороги,
Когда твоя цель где-то за горизонтом,
И движешься к ней ты сегодня экспромтом.
Пусть в шорохе шин поутихнут невзгоды:
В салоне уютно во все непогоды.
И в запахе терпком бензина и кожи
Пусть растворяется, все, что негоже.
Счастья большого на долгие мили.
С праздником, штурманы автомобилей!
***
Чтоб избавиться от стресса,
Лезьте внутрь Мерседеса.
А чтоб ладилось в делах,
Забирайтесь в Кадиллак.
Ехать чтобы в магазины,
Выбирайте лимузины
(В них, друзья, такие длины –
Хватит подо все корзины).
Пешеходов презирать
Пригодится Мазерать.
Чтобы погонять, как встарь,
Пересядьте на Феррарь.
Поразить решили жинку?
Подарите Ламборджинку.
Ну а по делам везде
Пусть гоняет на Форде.
Мы, к чему об иномарках?
Чтоб они – во всех подарках!
Чтоб любители машин
Достигали бы вершин!
Что можно подарить автомобилисту
Лучшими подарками всем, кто так или иначе связан с этим праздником, будут предметы, которые можно применить к автомобилю. Праздник профессиональный и подарки должны быть тематическими. Это могут быть различные коврики для салона автомобиля, чехлы на сиденья, магнитола, так как без музыки в дороге не обходится практически никто.
Также в качестве подарков подойдут термосы и термокружки, ведь зима не за горами, а в дороге водителю обязательно захочется выпить горячего чаю или кофе. Всегда пригодятся водителям обложки на водительские удостоверения, которые быстро изнашиваются из-за частого использования, ведь их нередко приходится предъявлять.
Также в качестве идеи для подарков можно посоветовать удобные подушки для поездок, ведь в дороге приходится останавливаться, можно подремать с комфортом, это особенно актуально для водителей, у которых дальние маршруты.
Актуальным и полезным подарком будет массажер, так как в дороге у водителей часто затекает спина и шея, что приводит впоследствии к различным заболеваниям опорно-двигательного аппарата. А массажер, как профилактическое средство, очень пригодится любому водителю.