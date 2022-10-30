Ксения Бородина и Гарик Мартиросян возвращаются на ТНТ с новыми шоу
В Сеть утекла информация о новых шоу ТНТ. Как оказалось, на телеканал возвращаются Гарик Мартиросян и Ксения Бородина, которые станут ведущими двух разных передач.
Журналист Василий Конов порадовал поклонников 48-летнего Гарика Мартиросяна неожиданным известием.
Как выяснилось, комик возвращается на ТНТ с музыкальным проектом "Конфетка". Судя по опубликованному в Сети фото, его соведущей станет известная телеведущая Марина Кравец.
В то же время звезда реалити "Дом-2" Ксения Бородина будет вести аналог шоу "Прожекторперисхилтон", однако шутить в нем будут исключительно дамы.
Проект получил название "Женский клуб" - помимо Бородиной в нем можно будет увидеть Яну Кошкину, Екатерину Скулкину и Ольгу Картункову.
"Ксения Бородина и Гарик Мартиросян снова на ТНТ и со своими шоу. У Бородиной, грубо, ППХ в женской компании, у Мартиросяна музыкальный проект", - написал побывавший на презентации проектов Конов в своем Telegram-канале.
Бородина высказалась о сбежавшей из России Собчак
В отличие от Виктории Бони, заявившей, что Ксения Собчак "сейчас пожинает свое зло", Ксения Бородина пожалела уехавшую в Литву экс-коллегу по "Дому-2".