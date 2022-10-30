. Ксения Бородина и Гарик Мартиросян возвращаются на ТНТ с новыми шоу

Вадим Карасев

В Сеть утекла информация о новых шоу ТНТ. Как оказалось, на телеканал возвращаются Гарик Мартиросян и Ксения Бородина, которые станут ведущими двух разных передач.

Журналист Василий Конов порадовал поклонников 48-летнего Гарика Мартиросяна неожиданным известием.



Как выяснилось, комик возвращается на ТНТ с музыкальным проектом "Конфетка". Судя по опубликованному в Сети фото, его соведущей станет известная телеведущая Марина Кравец.

Новое шоу на ТНТ "Конфетка" с Гариком Мартиросяном

В то же время звезда реалити "Дом-2" Ксения Бородина будет вести аналог шоу "Прожекторперисхилтон", однако шутить в нем будут исключительно дамы.

Проект получил название "Женский клуб" - помимо Бородиной в нем можно будет увидеть Яну Кошкину, Екатерину Скулкину и Ольгу Картункову.

Новое шоу на ТНТ "Женский клуб" с Ксенией Бородиной

"Ксения Бородина и Гарик Мартиросян снова на ТНТ и со своими шоу. У Бородиной, грубо, ППХ в женской компании, у Мартиросяна музыкальный проект", - написал побывавший на презентации проектов Конов в своем Telegram-канале.



Бородина высказалась о сбежавшей из России Собчак

В отличие от Виктории Бони, заявившей, что Ксения Собчак "сейчас пожинает свое зло", Ксения Бородина пожалела уехавшую в Литву экс-коллегу по "Дому-2".

Я вчера наблюдала за всей этой историей с Ксюшей. И, конечно, грустно все это… Никакого злорадства я не испытываю, а только грусть... Жаль, что все так. Но я думаю, что она, как обычно, вырулит, и птица феникс вернется на Родину. В таких ситуациях я все время переживаю за детей.