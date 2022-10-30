. Кто родился 30 октября

Николай Михайлович Харитонов (74 года), председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Руководил колхозом «Галинский» в Мошковском районе Новосибирской области. Был народным депутатом РСФСР. Являлся одним из создателей Аграрной партии России.

С 1993 года Николай Харитонов избирается депутатом Государственной Думы.

А ещё в этот день родился:

Зоран Миланович (56 лет), президент Хорватии. Лидер левоцентристской коалиции «Кукурику». Работал в министерстве иностранных дел страны. Являлся постоянным представителем Хорватии при Европейском союзе.

В декабре 2011 года после победы «Кукурику» на выборах Зоран Миланович возглавил правительство Хорватии. Занимал пост премьер-министра до января 2016 года.

В январе 2020 года Зоран Миланович одержал победу на выборах президента страны. За него во втором туре проголосовали 52,7% избирателей.

Ксавьер Эспот Самора (43 года), председатель правительства Княжества Андорра. Был судебным секретарем по гражданским делам и делам несовершеннолетних, секретарем Высшего совета юстиции Андорры. Работал в судах Тулузы и Барселоны. Возглавлял министерство юстиции, социальных и внутренних дел княжества.

В мае 2019 года занял пост премьер-министр Андорры.

Екатерина Николаевна Тудегешева, рос­сийская сноубордистка. Заслуженный мастер спорта России. Первоначально занималась горными лыжами, а в 11 лет перешла на сноуборд. В 2007 году Екатерина Тудегешева стала первой россиянкой, которая завоевала золото на Чемпионате мира по сно­уборду (параллельный гигантский слалом).

Спортсменка — двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в зачёте параллельных дисциплин, многократная победительница этапов Кубка мира. Соперницы называли её «Русской торпедой».

В 2019 году Екатерина Тудегешева завершила спортивную карьеру.

Георгий Михайлович Егоров (1918-2008), советский военачальник. Адмирал флота. Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны был штурманом, помощником командира, командиром подводной лодки «М-90» Балтийского флота.

После войны Георгий Егоров командовал соединениями подводных лодок на Тихоокеанском и Северном флотах. Затем был начальником штаба, командующим Северным флотом, начальником Главного штаба — первым заместителем главнокомандующего ВМФ СССР. Возглавлял Центральный комитет ДОСААФ СССР.

Дмитрий Федорович Устинов (1908-1984), советский государственный и военный деятель. Маршал Советского Союза. Герой Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны на посту наркома вооружения СССР, внес большой вклад в развертывание производства артиллерийского и стрелкового вооружения в стране. Позднее занял пост министра вооружения, а затем — министра оборонной промышленности СССР. С 1976 года являлся министром обороны СССР.