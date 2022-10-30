. Квестам хотят присвоить код в классификаторе видов экономической деятельности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Квестам хотят присвоить код в классификаторе видов экономической деятельности

Квестам хотят присвоить код в классификаторе видов экономической деятельности

Квестам хотят присвоить код в классификаторе видов экономической деятельности

Компаниям,​ организующим​ квесты,​ предложили присвоить код в классификаторе видов экономической деятельности. С такой идеей выступили участники «круглого стола», состоявшегося 28 октября в Госдуме.

По словам члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, совсем недавно в Москве произошел инцидент, связанный с участием несовершеннолетних в квесте. Дети пострадали в огне, которые возник из-за загоревшегося полиэтилена.​

«На протяжении нескольких лет мы обсуждаем тему регулирования такой темы, как деятельность квестов», — сказала Стенякина. Заинтересованность в этом вопросе продемонстрировало Правительство, Генеральная прокуратура, МВД и организаторы подобного рода развлечений.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что квестиндустрию необходимо защитить от недобросовестных компаний, которые дискредитируют порядочных игроков отрасли и наносят ущерб здоровью граждан.

«Представители квестиндустрии посетовали на то, что они не могут выстроить конструктивный диалог с представителями​ исполнительной власти, поскольку​ в законодательстве такая сфера​ как квесты​ не существует», — отметила Екатерина Стенякина. На «круглом столе» предложили дать квестам код в классификаторе видов экономической деятельности. После этого станет понятно то, какой орган исполнительной власти будет курировать сферу, появятся четкие правила поведения участников отрасли, пояснила депутат.

Ежегодно участие в квестах в России принимают около 1,5 миллиона человек. А работают в этой сфере около 30 тысяч человек.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позже.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

При обрушении моста в Индии погибли 90 человек
При обрушении моста в Индии погибли 90 человек
Как разным знакам зодиака пережить период ретроградного Марса с 30 октября до 11 января 2023 года
Как разным знакам зодиака пережить период ретроградного Марса с 30
Кастюкевич: Херсонская область будет с углем
Кастюкевич: Херсонская область будет с углем
Шестой блок болгарской АЭС остановили из-за проблем с охлаждением генератора
Шестой блок болгарской АЭС остановили из-за проблем с охлаждением
Во Франции предсказали возможное прекращение военной помощи Украине от США
Во Франции предсказали возможное прекращение военной помощи Украине
Авторы Test Drive Unlimited Solar Crown рассказали об отличиях их гонки от Forza Horizon
Авторы Test Drive Unlimited Solar Crown рассказали об отличиях их
Заметившего беспилотник в Севастополе сигнальщика наградят
Заметившего беспилотник в Севастополе сигнальщика наградят
Психиатр предупредил о последствиях чтения новостей
Психиатр предупредил о последствиях чтения новостей
Что предсказывают карты Таро всем знакам зодиака на следующую неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Что предсказывают карты Таро всем знакам зодиака на следующую неделю
"Сила авторитета": Дон Пёсио, к которому надо обращаться с уважением
"Сила авторитета": Дон Пёсио, к которому надо обращаться с
Более 200 компаний станут участниками выставки "Химия-2022"
Более 200 компаний станут участниками выставки "Химия-2022"
В ТОП-10 Steam на этой неделе, 24-30 октября, попали 2 игры из Game Pass
В ТОП-10 Steam на этой неделе, 24-30 октября, попали 2 игры из Game

Топ на сегодня

Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
В Генпрокуратуре России высказались о блокировке домена t.me
В Генпрокуратуре России высказались о блокировке домена t.me
Девушка Егора Крида попала в жуткое ДТП
Девушка Егора Крида попала в жуткое ДТП
В ЛНР назвали наиболее желающую раздела Украины страну
В ЛНР назвали наиболее желающую раздела Украины страну
В Германии эко-активисты залили картофельным пюре "Стога сена" Клода Моне (фото + видео)
В Германии эко-активисты залили картофельным пюре "Стога

Еще по теме

Бюджет не должен экономить на людях с инвалидностью, заявил Терентьев
Депутат Нилов не исключил запрета сервисов аренды самокатов
Госдума обсудит взаимодействие региональных властей и институтов гражданского общества
В Госдуме предложили проверять способность к деторождению у женихов и невест