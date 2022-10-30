. Квестам хотят присвоить код в классификаторе видов экономической деятельности

Компаниям,​ организующим​ квесты,​ предложили присвоить код в классификаторе видов экономической деятельности. С такой идеей выступили участники «круглого стола», состоявшегося 28 октября в Госдуме.

По словам члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, совсем недавно в Москве произошел инцидент, связанный с участием несовершеннолетних в квесте. Дети пострадали в огне, которые возник из-за загоревшегося полиэтилена.​

«На протяжении нескольких лет мы обсуждаем тему регулирования такой темы, как деятельность квестов», — сказала Стенякина. Заинтересованность в этом вопросе продемонстрировало Правительство, Генеральная прокуратура, МВД и организаторы подобного рода развлечений.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что квестиндустрию необходимо защитить от недобросовестных компаний, которые дискредитируют порядочных игроков отрасли и наносят ущерб здоровью граждан.

«Представители квестиндустрии посетовали на то, что они не могут выстроить конструктивный диалог с представителями​ исполнительной власти, поскольку​ в законодательстве такая сфера​ как квесты​ не существует», — отметила Екатерина Стенякина. На «круглом столе» предложили дать квестам код в классификаторе видов экономической деятельности. После этого станет понятно то, какой орган исполнительной власти будет курировать сферу, появятся четкие правила поведения участников отрасли, пояснила депутат.

Ежегодно участие в квестах в России принимают около 1,5 миллиона человек. А работают в этой сфере около 30 тысяч человек.

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