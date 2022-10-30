. Лиза Арзамасова показала «рабочие моменты» с Авербухом на тренировках ледового шоу

Актриса Лиза Арзамасова растрогала коллег и поклонников снимками с мужем на ледовой арене. Лиза Арзамасова уже давно знакома публике. Она снимается в кино и играет в театре. Многие ее любят за роль в «Папиных дочках». Примечательно, что артистка с момента съемок этого сериала повзрослела. Также она теперь состоит в браке с Ильей Авербухом. Несмотря на разницу в возрасте, супруги демонстрируют семейную идиллию. Недавно Лиза снова стала участницей «Ледникового периода». Она именно там в свое время познакомилась с будущим мужем. Теперь на льду актриса катается в паре с молодым чемпионом Никитой Кацалапоым. Дома ей приходится оставлять годовалого сына Льва, когда ездит на тренировки.На этот раз Арзамасова поделилась кадрами, на которых ее подловили на льду с Авербухом. Она была в платье миди с нежностью прильнула к мужу. Фигурист от смущения заулыбался. Они миловались на публике. К слову, после каждого проката во время съемок артистка подбегает к супругу и целует его. На этот раз пара восхитила коллег.«Рабочие (?) моменты 😉⛸», - подписала кадры Арзамасова. «Голубки», – отметила Наталья Подольская.Поклонники тоже осыпали супругов комплиментами. «Счастливые рабочие моменты ❤️ очень приятно смотреть на вас», «Столько тепла, столько любви и уважения друг к другу🤍 Ангела-хранителя вам и вашей семье 🕊️», «Какие вы прекрасные и счастливые! ❤️🙌👍 Правильно надо ловить момент счастья!💫», «Счастливые,милые,шикарные ,любящие,моменты! Лизонька,Суперще!!!🤗♥️», «Лиза, вы с Ильей пример идеальной семьи❤️Очень мало публичных пар, которые так искренне к другу другу относятся. Будьте счастливы, вы просто невероятные❤️», - написали подписчики.