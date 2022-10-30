. Microsoft про Xbox Series S: никогда не недооценивайте маленькую консоль

Вадим Карасев





Уже пару недель в сети обсуждается вопрос, правильно ли Microsoft поступила, когда выпустила в новом поколении бюджетную консоль Xbox Series S. Некоторые разработчики открыто критикую американскую корпорацию за это, отмечая, что обязательство выпуска игры на Xbox Series S мешает развиваться самим проектам.

На Xbox Series S самая стабильная частота кадров в Gotham Knight среди консолей

Похоже, что Microsoft решила ответить разработчикам, которые критикуют Xbox Series S. В социальной сети Twitter компания опубликовала пост со следующим содержанием:

Call of Duty: Modern Warfare II может работать со скоростью до 120 кадров в секунду на Xbox Series X | S. Никогда не недооценивайте маленькую (и быструю) консоль.





Стоит сказать, что ранее вышел анализ Call of Duty: Modern Warfare II на Xbox Series S, и игра почти не достигает 120 FPS в режиме повышенной частоты кадров, в среднем, имея около 90 кадров в секунду.