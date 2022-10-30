. Microsoft выпустила в продажу новый бандл Xbox Series S
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Microsoft выпустила в продажу новый бандл Xbox Series S

Microsoft выпустила в продажу новый бандл Xbox Series S


В конце 2021 года компания Microsoft, к праздничному сезону, выпустила бандл из Xbox Series S с бонусами для игр Fortnite и Rocket League. В этом году компания подготовила похожее предложение.

В некоторых европейских (и американских) магазинах игроки обратили внимание на появление нового бандла Xbox Series S с бонусами для Fortnite, Rocket League и Fall Guys. Его уже можно купить, хотя официально пока данный комплект представлен не был. За $299 игроков ждет Xbox Series S, стандартный белый геймпад и несколько приятных бонусов:



1000 V-баксов и уникальный набор Gilded Hunter для Fortnite



1000 кредитов для Rocket League



1000 шмяксов для Fall Guys


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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