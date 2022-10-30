. Министр финансов предложил добывать в Германии сланцевый газ
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Министр финансов предложил добывать в Германии сланцевый газ

Министр финансов предложил добывать в Германии сланцевый газМинистр финансов Германии Линднер предложил добывать в стране сланцевый газСюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Германии следует изучить вопрос добычи природного газа на своей территории методом гидравлического разрыва пласта (сланцевый газ), хотя сейчас она и запрещена. С таким предложением выступил министр финансов страны Кристиан Линднер, сообщает ТАСС.

По его мнению, в Германии можно добывать достаточное количество газа без угрозы для питьевой воды, а гидроразрыв пласта, если соблюдать все необходимые экологические требования, достаточно безопасен. Линднер подчеркнул, что на фоне энергетического кризиса отказываться от этого метода из идеологических соображений было бы безответственным.

Министр рассказал, что на нескольких месторождениях газ можно добывать без каких-либо последствий. Эта работа позволит уже через несколько лет покрывать достаточно большие потребности в газе собственными силами.

В апреле вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек отрицал идею добычи сланцевого газа в стране. Тогда он указывал, что на получение необходимых разрешений уйдут годы. Однако с того момента страна лишилась сразу двух каналов поставок газа из России — газопроводов Ямал — Европа и «Северный поток».

На фоне политического и экономического конфликтов с Россией стоимость природного газа в Европе выросла в несколько раз по сравнению со значениями прошлых лет. Для избавления от газовой зависимости от России в кратчайшие сроки Евросоюз согласился пойти на непредвиденные расходы и справился с задачей к предстоящему зимнему периоду. Однако для снижения цен на топливо региону необходимо продолжать поиски альтернативных источников энергии.

Гидроразрыв пласта активно применяется в США, метод позволил стране стать одним из главных поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) по всему миру. В последние месяцы большая часть американского СПГ отправляется в Европу.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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