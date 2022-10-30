. Многообещающее крупное расширение The Duviri Paradox для Warframe перенесли на 2023 год
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Многообещающее крупное расширение The Duviri Paradox для Warframe перенесли на 2023 год

Многообещающее крупное расширение The Duviri Paradox для Warframe перенесли на 2023 год


Разработчики успешного условно-бесплатного проекта Warframe анонсировали ранее в этом году крупное сюжетное расширение — The Duviri Paradox. Оно должно было выйти зимой 2022 года, но давно о нем не было никакой информации. Теперь же авторы Warframe объявили, что придется перенести The Duviri Paradox на 2023 год, чтобы выпустить продукт хорошего качества.

Однако некоторый новый контент игроки в Warframe получат в этом году. Уже на следующей неделе, 2 ноября, выйдет обновление Echoes of Veilbreaker. А чуть позже, зимой, разработчики намерены выпустить дополнение под названием Lua’s Prey, которое станет приквелом к The Duviri Paradox.

Напомним, в крупном сюжетном расширении The Duviri Paradox игроки окажутся в мире Дувири. Заявлено, что в этом игровом мире в Warframe будет открытый мир и механика перемотки после смерти, что является новинкой для самого проекта. Плюс сам мир Дувири выполнен в необычной для игры черно-белой эстетике — ниже можно посмотреть немного геймплея этого расширения.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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