. На консолях Xbox игроки столкнулись с чрезмерной рекламой Call of Duty: Modern Warfare 2

Вадим Карасев





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S, а также на других платформах, состоялся релиз игры Call of Duty: Modern Warfare 2. Она уже доступна, и, как и любая часть Call of Duty, проект сопровождается масштабной рекламной кампанией.

Игроки с приставками Xbox Series X | S и Xbox One оказались раздражены чрезмерной рекламой Call of Duty: Modern Warfare 2 на главном экране консоли. Ниже можно видеть пример того, каким образом издательство Activision Blizzard рекламирует проект в интерфейсе приставок Xbox, что вызвало недовольство у многих игроков в соцсетях и на Reddit. Реклама занимает сразу 3 блока в интерфейсе на Xbox.





Напомним, Call of Duty: Modern Warfare 2 стала последней игрой серии, которая выходит на Xbox One.