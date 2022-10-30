. Не менее 100 человек погибли в результате взрывов в Сомали
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Не менее 100 человек погибли в результате взрывов в Сомали

Не менее 100 человек погибли в результате взрывов в СомалиУ здания Минобразования в столице Сомали Могадишо произошла серия взрывов

В результате взрывов у здания Минобразования в столице Сомали Могадишо погибли не менее 100 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента страны Хасана Шейха Махмуда.

В результате атаки боевиков на здание Минобразования также пострадали 300 человек.

Ранее стало известно, что исламисты устроили два взрыва неподалеку от здания, после чего открыли огонь из стрелкового оружия. Уточняется, что боевики подорвали два автомобиля, начиненных взрывчаткой. По данным полиции, целью исламистов были студенты и другие гражданские лица.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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