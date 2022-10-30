. Новинка Game Pass игра Gunfire Reborn может помочь поправить нечетный игровой счет

Вадим Карасев





На этой неделе в подписке Game Pass вышла игра Gunfire Reborn, которая дебютирует на приставках Xbox. Сам проект представляет собой многопользовательский шутер от первого лица, ранее хорошо принятый на других платформах. У игры интересные достижения на Xbox, которые могут помочь поправить нечетный игровой счет.

Обычно на Xbox достижения дают 10, 15, 20 очков Gamerscore, либо более высокое четное число. Но есть проекты, которые имеют достижения с нечетным количеством очков Gamerscore, и Gunfire Reborn как раз такой проект. Если вы давно в какой-то игре получили достижения и ваш счет после этого является нечетным, и вы хотели бы это исправить, Gunfire Reborn является прекрасным инструментом.

В Gunfire Reborn всего 86 достижений, которые суммарно могут дать 1000 Gamerscore. Но среди них есть достижения за совершенно разное количество очков: 1, 2, 11, 6, 7 и так далее (можно посмотреть список достижений на trueachievements). Если вдруг вам хотелось привести свой счет Gamerscore к четному значению, стоит скачать Gunfire Reborn по Game Pass и сделать это.

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