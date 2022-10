. Новый трейлер интерактивного хоррора The Dark Pictures: The Devil in Me к Хэллоуину

Вадим Карасев





Авторы игры The Dark Pictures: The Devil in Me из студии Supermassive опубликовали к Хэллоуину новый трейлер ожидаемого хоррора. Ролик, который можно посмотреть ниже, показывает кадры из игры и демонстрирует ужасы, с которыми предстоит столкнуться игрокам в «Замке убийств».

Напомним, что сюжет игры разворачиваются вокруг группы документалистов, которые направляются в «Замок убийств» — реплику дома серийного убийцы Г. Г. Холмса.

The Dark Pictures: The Devil in Me выходит 18 ноября 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Это четвертая игра в серии The Dark Pictures, которая станет завершающей для первого сезона.