. Нумерологический гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Вот и подходит к концу октябрь. На этой неделе начинается новый месяц. Чтобы узнать, что нам принесут эти дни, можно обратиться за помощью к нумерологии — науке о числах, которой уже несколько тысяч лет.

Наступает пора борьбы за свои стремления и цели. Нумерологи считают, что на этой неделе многим из нас придется отстаивать своё мнение. В эти семь дней главным методом борьбы за успех станут слова. Пришло время ознакомиться со словами, которые притягивают счастье. Будьте добрее к близким и не лгите для достижения своих корыстных целей.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Для начала необходимо узнать, что за число будет отвечать за нашу с вами удачу в эти семь дней. Для этого нужно сложить все даты вместе, а затем прибавить к ним порядковый номер месяца. В этот раз актуален октябрь и ноябрь, поэтому расчеты таковы:

(31+1+2+3+4+5+6)+10+11=73. 7+3=10. 1+0=1.

Миром снова будет править число 1. В этот раз его энергетика будет более позитивной. Тем не менее, лучше все равно проявлять осторожность, поскольку вы можете стать жертвой обмана. Вам потребуется напористость, вера в себя, стремление к своей цели, готовность сделать решающий рывок к цели. Подобно дикой кошке, вы должны подготовиться к стремительному прыжку — действуйте активно, напористо, если почувствуете, что нужный момент настал.

Ни в коем случае нельзя позволять себе бездельничать, поскольку энергия, которую вы не сумеете направить в дела или в любовное русло, может подтолкнуть вас к дурным мыслям и поступкам, что отрицательно скажется на вашем самочувствии.

Советы нумерологов на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года

Пассивность в это время строго противопоказана. Если какой-то из дней прошел в делах, значит он удался. Не жалейте времени, ведь вся ваша затраченная энергия вернется к вам сторицей в обозримом будущем.

Все ваши поступки должны быть позитивными. Нумерологи советуют не переходить никому дорогу и не подвергать опасности тех, кто вам дорог. На основе ваших поступков, совершенных в в период с 31 октября по 6 ноября будет строиться жизнь в ближайшие пару-тройку недель. Благородство и доброта сейчас в цене как никогда ранее.

В эти семь дней рекомендуется активно заниматься спортом. Если вдруг будет мало хлопот по дому и мало работы, то потратьте энергию посредством спорта и физических упражнений. На этой неделе можно заниматься боевыми искусствами, играть в командные игры. Посещение спортзала и бассейна положительно скажется на вашем здоровье.

Не позволяйте себе переутомляться. Лениться запрещено, но и работать до потери пульса тоже вредно. Чтобы расслабиться, посмотрите любимое кино или почитайте книгу, пригласите домой друзей, родственников.

Помогайте и своим близким справляться с негативом. Любые споры и конфликты довольно быстро сойдут на нет. Не бойтесь делиться эмоциями и говорить на важные для вас темы. Замалчивание проблем может обернуться нервным срывом.

Неделя удачна для любых денежных операций, однако, если срочных покупок нет, не стоит лишний раз тратить деньги. В бизнесе можно принимать любые решений, связанные с финансами и инвестированием. Любое ваше действие должно быть рациональным и осмысленным. Не рекомендуется давать деньги в долг, так как вы их можете никогда не получить их обратно, а вот безвозмездная помощь очень хорошо отразится на карме.

Талисманы удачи на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года

Цитрин, янтарь, рубин, гранат и сердолик. Эти пять минералов относятся к стихии Огня. Они заряжены силой этой стихии, поэтому помогают нам не падать духом и продолжать идти к успеху, несмотря ни на что. Гранат и рубин будут полезными в любви, а вот остальные три окажутся хорошими помощниками в делах работе и бизнесе, так как не дадут нашей мотивации угаснуть.

Руна Вуньо. Она привлекает силу Вселенной и работает как магнит удачи, но только в том случае, если человек, использующий её, проявляет трудолюбие, смелость. Если есть много сложных дел, которыми вам необходимо заняться, нарисуйте эту руну на груди или на плечах. Это поможет вам оставаться максимально сфокусированными. Вот как выглядит данная руна:



