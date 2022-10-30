. Объясните мне, что это за штука? (12 фото)
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Объясните мне, что это за штука? (12 фото)

Въехал в посуточную квартиру, а там вот эта штука в розетке, так еще и привинчена. Что это?А вот и новая серия нашей нерегулярной рубрики "Объясните мне, что это за штука?". Пожалуй, пост вам хорошо знаком и в долгом представлении не нуждается. Так что сразу всех приглашаем к просмотру. Итак, что за штуки нашли для интернет-экспертов сегодня?

Въехал в посуточную квартиру, а там вот эта штука в розетке, так еще и привинчена. Что это?


Ответ: Это датчик шума. Если человек, проживающий в доме, захочет устроить вечеринку, то датчик уловит шум и уведомит хозяина, который придет и выгонит всех.

Что это? Деревянная ручка, пластинка с зубьями?

Что это? Деревянная ручка, пластинка с зубьями?
Это фанеровочная пила для резки шпона.
Ответ: Это фанеровочная пила для резки шпона.

Что это за металлическая складная черепашка?

Что это за металлическая складная черепашка?
держатель для клубка бечевки
Ответ: Это держатель для клубка бечевки или веревки. Конец веревки протягивается через верхнее отверстие, и все, можно работать с клубком без опасения, что он куда-нибудь укатится.

Что это за резиновая штука возле окна на швейцарском поезде?

Что это за резиновая штука возле окна на швейцарском поезде?
сложенный держатель для сноубордов
Ответ: Это сложенный держатель для сноубордов и лыж. Его нужно поставить перпендикулярно стене, и резиновые вставки прекрасно будут удерживать лыжи.

Что это такое в машине?

Что это такое в машине?
Ответ: Это устройство слежения за водителем. Если оно заподозрит, что водитель устал или засыпает, оно будет выдавать громкие сигналы. Продвинутые системы на современных автомобилях могут измерять усталость водителя, а в некоторых моделях и частично перехватывать управление.

Зачем нужны лямки на лямках?

Зачем нужны лямки на лямках?
противооткиды
Ответ: Это противооткиды, они отвечают за фиксацию верхней части рюкзака и равномерно распределяют нагрузку по плечам. По большому счету, на таком маленьком рюкзаке они не очень нужны, в отличие от большого туристического. Можно под них коврик запихать.

Что это за ручки?

Что это за ручки?
Это ручки для банок пива.
Ответ: Это ручки для банок пива.
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По материалам: триникси

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