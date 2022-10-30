. Оскар Кучера жестко высказался о Дане Милохине
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Оскар Кучера жестко высказался о Дане Милохине

Оскар Кучера жестко высказался о Дане Милохине
Актер и ведущий Оскар Кучера возмущен поведением молодых звезд. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Оскар Кучера назвал катастрофой «феномен Милохина».
Тем самым артист хотел подчеркнуть важность цензуры. В том числе творческой. По словам знаменитости, молодые блогеры вроде Милохина позорят российскую культуру. А им все прощается. «Мы распоясались настолько, что перестали видеть берега, а в творчестве берега тоже необходимо видеть. Я считаю феномен Милохина и компании катастрофой, верхом бескультурья и безграмотности», – передают слова Оскара Кучеры nation-news.ru.
# Шоу-бизнес Кучера Оскар
По материалам: z-aya

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