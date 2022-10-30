. От $100 до $200 долларов Microsoft компенсирует игрокам с каждой Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Недавно компания Sony повысила цены на Playstation 5, и сейчас Xbox Series X является самой дешевой мощной игровой приставкой на рынке. Тогда как консоль Xbox Series S стоит еще дешевле, что дает возможность новым игрокам получить отличную точку входа в экосистему Xbox. Фил Спенсер на шоу WSJ говорил, что Microsoft может повысить цены на консоли и подписки, но это произойдет не раньше начала 2023 года.

По словам Фила Спенсер (SNBC), сейчас Microsoft дает возможность игрокам выбирать, сколько они готовы тратить на игры и консоли. Компания предлагает мощную Xbox Series X за $499 и менее мощную Xbox Series S за $299. При этом, Спенсер отмечает, что Microsoft компенсирует игрокам с каждой Xbox Series X | S от $100 до $200, то есть продает себе консоли в существенный убыток. Но команда Xbox рассчитывает, что она отобьет эти расходы с продажи аксессуаров и покупками игроков в магазине.

Стоит отметить, что о продаже консолей Xbox Series X | S в убыток Microsoft говорила еще в 2020 году. Похоже, что с тех пор ситуация не изменилась и реальная стоимость приставок все еще выше той цены, по которой консоли продаются игрокам..