. Отстранивший российских биатлонистов IBU потребовал от РФ заплатить ежегодный взнос

Вадим Карасев

Международный союз биатлонистов (IBU) призвал Союз биатлонистов России (СБР) сделать ежегодный взнос на этот сезон, несмотря на временную дисквалификацию спортсменов из РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной организации.

В IBU заявили, что все национальные федерации должны оплачивать взнос вне зависимости от того, принимают спортсмены участие в соревнованиях или нет.



"IBU обратился к СБР с просьбой оплатить их членский взнос в размере 150 евро за сезон-2022/23. Несмотря на то что членство СБР в настоящее время приостановлено, СБР должен продолжать соблюдать обязательства члена национальной федерации в соответствии с уставом IBU", — заявил собеседник агентства.

Весной 2022 года Международный союз биатлонистов сообщил об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца действующего сезона. 16 сентября дисквалификация была продлена. Глава МОК Томас Бах, в свою очередь, заявлял, что рекомендации организации в отношении спортсменов из РФ и Белоруссии не меняются - их по-прежнему не рекомендовано допускать к турнирам.

По словам экс-тренера женской сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера, недопуск россиян к спортивным соревнованиям в Европе правомерен и логичен. Пихлер подчеркнул, что простые европейцы не обратят внимания на отсутствие биатлонистов из России, поскольку они ходят на такие мероприятия ради "атмосферы праздника".